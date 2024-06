Encore trop peu soutenus, les pères représentent un chef de famille monoparentale sur quatre au Québec. Qui sont-ils ? De quoi ont-ils besoin ? Zoom sur une réalité méconnue.

« Cette année, j’ai appris à jouer aux poupées ! »

Au bout du fil, Yannick Lafranchise Giroux, père de quatre enfants, dont une fillette de 22 mois, raconte sa nouvelle routine avec sa marmaille.

Depuis neuf mois, le quadragénaire a la garde exclusive des enfants, dont deux d’âge scolaire, en plus du bébé. Hébergée par un organisme communautaire de sa région, la petite famille garde le cap sur une mission importante : instaurer et maintenir une routine sécurisante. « J’ai été 18 ans avec la mère des enfants, raconte Yannick. Il y a des bouts où la relation a été tumultueuse… J’ai quitté le domicile familial alors qu’il n’y avait aucune routine de vie d’établie. Mon plus jeune faisait des crises sévères. »

Petit à petit, avec de la patience, de la détermination et beaucoup d’amour, Yannick s’en sort. Il est père à temps plein ; la reprise du boulot (il est dans la production musicale) va attendre. Ses journées sont remplies de préparation de repas, de brassées de lavage, d’aide aux devoirs, de supervision de bains et d’activités avec bébé, avec qui il passe ses journées. « Tous les jours, il faut s’adapter, dit-il. Il y a un problème et je trouve une solution. Tout est plus facile avec le temps, à condition d’être versatile et créatif. Je dois dire que je suis assez fier de moi. Je me félicite de ma patience ! »

Ne pas s’oublier

Patrice Saint-Amand est passé par là. Père de deux enfants, il a la garde exclusive et complète depuis 12 ans. Aujourd’hui, son fils a 20 ans et sa fille, 17. « Il y a eu des périodes difficiles où mon garçon faisait de l’anxiété sévère et pendant lesquelles je suis allé à la cour sept fois en huit ans… Les enfants ne s’entendaient pas toujours bien et je courais les rendez-vous chez le médecin, le pédopsychiatre, les intervenants », confie-t-il.

Consacré à ses enfants et dévoué à leur apporter de la stabilité et un encadrement, Patrice avoue qu’il s’est « oublié là-dedans ». Il s’implique désormais pour la cause des pères en animant des groupes et il rêve de travailler dans le milieu touristique. « Je me suis beaucoup fait aider et je veux maintenant redonner », dit l’homme de 58 ans.

PHOTO FOURNIE PAR PATRICE SAINT-AMAND Patrice Saint-Amand et ses deux enfants, Xavier, 20 ans, et Rébéka, 17 ans

Ma relation est très bonne avec mes enfants et je suis fier de ça. J’ai été leur bouée de sauvetage. J’aimerais dire à tous les pères monoparentaux de ne jamais lâcher et de s’accrocher, même dans les périodes creuses. Tu es super important ! Patrice Saint-Amand

Un réseau

Ces mots résonnent fort chez Jimmy Lambert. Devenu veuf alors que ses filles étaient âgées de 2 et 4 ans, il a sombré dans la dépression. Sa mère l’a épaulé plusieurs mois, le temps qu’il se « reprenne en main ». C’était juste avant la COVID-19, une période à nouveau éprouvante. « Ce qui a fait la différence, pour moi, c’est mon réseau, raconte le technicien informatique de 38 ans. Mes amis, mon voisinage et une travailleuse sociale. Elle m’a beaucoup aidé à reprendre confiance en mon autorité. J’étais trop mou ! Les filles avaient besoin d’un père, pas d’un ami. »

Ce dont les pères chefs de famille monoparentale ont besoin le plus, selon lui ? De la reconnaissance. Et du soutien. « J’ai cogné à toutes les portes pour avoir de l’aide et accès à des ressources, surtout au moment où je n’y arrivais pas. Il n’y a aucune honte là-dedans ! Au contraire. Je me suis toujours débrouillé et les filles n’ont manqué de rien. »

Plus d’aide

Selon Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), même si la sympathie publique envers les pères solos s’est améliorée, il reste du chemin à faire.

Il faudrait que dans nos représentations collectives, nos politiques publiques et nos services à la famille, les pères monoparentaux soient pleinement reconnus. Les organismes pour les soutenir ne sont malheureusement pas assez nombreux pour répondre à la demande et ils sont répartis inégalement sur le territoire québécois. Raymond Villeneuve, directeur général du RVP

Un exemple ? La demande d’aide d’hébergement pour les pères et leurs enfants dans les Maisons Oxygène est passée de 6009 demandes en 2022-2023 à 7094 en 2023-2024, révèle Sébastien Trudel, directeur du développement chez cet organisme. C’est une hausse de 18 % en un an.

Selon un sondage réalisé en 2022 par le RVP, 25 % des pères qui ont vécu une séparation au cours des cinq dernières années présentent un indice de détresse psychologique élevé.

Une autre lacune à pallier : la formation du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. « Le personnel gagnerait à être mieux formé pour soutenir les hommes et les pères qui traversent des périodes difficiles », souligne M. Villeneuve.