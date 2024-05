La Presse au 77e Festival de Cannes Donald Trump : portrait du sociopathe en jeune loup

(Cannes) Donald Trump mène sa vie et ses affaires selon trois règles d’or : l’attaque est la meilleure défense, il ne faut rien admettre, tout nier, et il ne faut jamais concéder la victoire. Ce crédo, il l’a emprunté au controversé avocat Roy Cohn, selon The Apprentice d’Ali Abbasi, présenté lundi en compétition à Cannes.