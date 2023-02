Rodéo

Road movie atypique

Rodéo raconte la virée chaotique d’un père déboussolé et de sa fillette partis assister au plus important rodéo du camion au monde. Une fuite en avant portée par la sensibilité du regard de Joëlle Desjardins Paquette et la complicité de ses deux principaux interprètes : Maxime Le Flaguais et la jeune Lilou Roy-Lanouette.