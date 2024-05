Quinze ans après avoir consacré un portrait à l’artiste peintre Séraphine de Senlis, Martin Provost raconte l’histoire d’amour entre le Nabi très japonard et sa muse mythomane dans Bonnard, Pierre et Marthe. La Presse l’a rencontré à Paris.

S’il a volontairement consacré des drames biographiques à la peintre Séraphine de Senlis (Séraphine, 2008) et à l’autrice Violette Leduc (Violette, 2013), Martin Provost a hésité lorsque Pierrette Vernon lui a demandé, il y a une quinzaine d’années, d’en réaliser un sur sa grand-tante Marthe Bonnard. Muse et femme de Pierre Bonnard, peintre affilié au mouvement nabi, pendant près de 50 ans, cette femme de milieu modeste qui se prétendait aristocrate et sans famille a signé quelque 80 œuvres sous le pseudonyme Marthe Solange de 1921 à 1926.

« C’est une œuvre belle, intéressante et cohérente, mais je ne pouvais pas faire un film sur Marthe toute seule, explique le cinéaste rencontré en janvier aux Rendez-vous d’Unifrance à Paris. Il n’y avait pas assez à raconter. Je n’étais pas bouleversé par ses tableaux comme je l’avais été pour ceux de Séraphine. Je suis beaucoup plus sensible à l’œuvre de Pierre Bonnard. En fait, je vis dans un tableau de Bonnard ; chaque fois que j’y suis, cet endroit me remet les pieds sur terre. »

PHOTO MARKUS SCHREIBER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le cinéaste Martin Provost en 2017

Confiné durant la pandémie chez lui, soit à 10 kilomètres de La Roulotte, maison de campagne où les Bonnard ont vécu plusieurs années sur les bords de la Seine, Martin Provost commence alors à s’intéresser au couple.

En feuilletant un livre, il tombe sur Le déjeuner, tableau où Marthe apparaît avec une tasse à la main. Le cinéaste remarque que Bonnard semble avoir voulu effacer les yeux de sa femme.

« C’est comme si le peintre cherchait à comprendre qui elle est, comme si le mensonge de Marthe était dans les tableaux. En tournant les pages du livre, je me suis rendu compte qu’on ne voyait jamais le visage de Marthe. Et même sur les photos où l’on dit que c’est Marthe Bonnard, ce n’est pas elle. Bonnard est un peintre que j’admire, mais je me suis dit qu’en réalisant un film sur le couple, j’irais au cœur de quelque chose qui me correspond plus aujourd’hui. J’allais explorer autre chose que seulement l’œuvre d’une femme. »

Un film lumineux

Pour incarner le couple Bonnard de 1893 à 1942, Martin Provost a d’abord fait appel à Vincent Macaigne, avec qui il devait tourner un film sur un autre peintre. Afin qu’il ressemble un peu plus à Pierre Bonnard et s’approche de son élégance et de sa discrétion, il a tout bonnement mis l’acteur au régime. Puis, pour la lumière qu’il a vue en elle, il a jeté son dévolu sur Cécile de France, qui souhaitait sortir du registre de la brave fille. Afin de donner vie à l’univers des Bonnard, le réalisateur s’est adjoint pour la première fois les services du directeur photo Guillaume Schiffman.

PHOTO FOURNIE PAR SPHÈRE FILMS Cécile de France et Stacy Martin dans Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin Provost

« J’ai donc tourné le film tout près de chez moi, au bord de l’eau, entouré des paysages qui ont été peints par Bonnard, par Monet, par Joan Mitchell, par tous les peintres qui ont vécu là. Avec Guillaume, ce qu’on savait pour la lumière, c’est qu’on ne voulait pas être dans une reconstitution historique – je déteste ce mot atroce de biopic qui vous enferme dans une obligation d’un documentaire filmé. On voulait un film avec de la matière, qui soit solaire, lumineux. »

Je voulais qu’on sente la peinture. J’ai cherché à entrer dans les tableaux de Bonnard, à voir leur champ, mais je n’ai pas pensé que j’allais recréer des tableaux. Martin Provost

Ainsi montre-t-il Bonnard observant Marthe étendue nue sur le lit aux draps défaits, ce qui l’amènera à créer l’un de ses plus célèbres tableaux, L’indolente. Quand Marthe demande à Pierre pourquoi ce sont les femmes qui posent nues et non les hommes, il exécute le tableau L’homme et la femme, où tous deux sont nus, séparés par un paravent. Plus tard, lorsque Renée Montchaty (Stacy Martin), étudiante aux beaux-arts, devient la maîtresse du peintre, Martin Provost imagine dans quelles circonstances il a peint La terrasse à Vernon, où figurent la brune Marthe et la blonde Renée.

Le vrai du faux

Outre Bonnard, le cinéaste met aussi en scène sa femme à l’œuvre : « C’était intéressant de montrer à l’intérieur du film comment Marthe a eu ce désir d’émancipation, ce désir de survie. Elle s’est mise à peindre quand Bonnard est parti avec Renée en Italie. Dans ses toiles et ses pastels, elle exprime sa souffrance en revenant à quelque chose de l’innocence, de l’enfance. C’est touchant de voir qu’elle a tout arrêté quand elle a retrouvé Pierre. Ce n’était pas son but d’être peintre, son but, c’était d’être la compagne du peintre. »

Évidemment, il s’agit de l’interprétation de Martin Provost, qui a pu compter sur le soutien de Françoise Cloarec, autrice du livre L’indolente : le mystère Marthe Bonnard, pour écrire le scénario de Bonnard, Pierre et Marthe avec son fidèle collaborateur Marc Abdelnour. Selon le cinéaste, les libertés qu’il a prises avec l’histoire, comme la disparition de Renée et le tableau retrouvé à Rome, se sont avérées.

« C’est là où l’art rejoint la science ou je ne sais pas quoi qui nous échappe. J’y crois assez à ces mondes-là ; en tout cas, chaque fois que je fais un film, je constate que je capte des choses qui sont sans doute dans l’inconscient collectif ou dans l’invisible et qui ne sont pas si fausses, puisqu’on m’apprend plus tard qu’elles sont vraies. Peut-être que mon interprétation apporte quelque chose à la vraie histoire. »

