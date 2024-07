Benoît Poelvoorde n’avait pas lu le scénario de Normale lorsqu’il a accepté de tourner dans le nouveau film d’Olivier Babinet, qu’il ne connaissait pas davantage. Son ami Gustave Kervern, tête d’affiche du précédent long métrage du cinéaste français, Poissonsexe (2020), lui avait dit du bien de Babinet. L’acteur belge lui a répondu oui, après quelques verres de whiskey, parce qu’il le trouvait sympathique et gentil.

Je n’ai pas de difficulté à le croire. Olivier Babinet, avec sa voix posée et sa démarche détendue, a l’air de l’archétype d’un bon gars. Je l’ai croisé une première fois alors que j’étais assis par hasard à son côté lors de la présentation de Normale au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, en octobre dernier ; puis de nouveau dans le Mile End, à Montréal, quelques jours plus tard, pour une entrevue devant la librairie Drawn & Quarterly, maison d’édition du bédéiste Joe Matt, mort le mois précédent, dont il aimerait adapter l’œuvre.

« Benoît fonctionne au feeling. Il m’a beaucoup aidé avec sa grande expérience », dit Babinet de l’acteur de C’est arrivé près de chez vous et de Podium. Poelvoorde l’a notamment épaulé pendant le processus d’audition de celle qui joue sa fille dans Normale (à l’affiche ce vendredi), touchant film d’apprentissage à propos d’une adolescente de 15 ans (Justine Lacroix) chargée de veiller sur son père, diminué par la sclérose en plaques.

Benoît [Poelvoorde] n’aime pas répéter, alors on a fait juste une lecture avec Justine [Lacroix]. Il a pleuré pendant qu’il répétait une scène avec elle. Elle l’a d’emblée convaincu. Le cinéaste Olivier Babinet

Adaptation libre de la pièce Le monstre du couloir de l’Écossais David Greig, Normale est une fable mélancolique, à l’image du personnage de William qu’incarne Poelvoorde et qui accepte difficilement sa situation : il ne peut pas travailler, s’isole dans des jeux vidéo fantastiques et s’anesthésie en fumant du cannabis. Entre les sources d’irritation de l’école, les pulsions de l’adolescence et la gestion de la maladie dégénérative de son père, Lucie s’évade dans l’écriture d’un journal fantaisiste et s’invente une vie décalée.

PHOTO FANNY DE GOUVILLE, FOURNIE PAR K-FILMS AMÉRIQUE Le cinéaste Olivier Babinet

Lucie raconte aussi des histoires à son entourage : pour justifier un devoir non fait, elle convainc son professeur et ses camarades de classe qu’elle a été témoin la veille d’un suicide. La vraie vie la rattrape lorsque la visite d’une assistante sociale menace de bouleverser l’équilibre précaire de son quotidien et de l’envoyer dans un foyer d’accueil. Son père et elle devront convaincre les services sociaux que leur vie « a l’air normale aux yeux du monde », résume Olivier Babinet.

« C’est elle qui raconte l’histoire. Il y a une dimension qui est de l’ordre du conte. Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qu’elle a changé ? On ne le sait pas très bien », précise l’auteur-cinéaste.

Sa réalisation alterne entre le réalisme social et une forme plus éclatée, s’arrimant par moments aux rêveries de Lucie, qui s’évade dans ses récits.

« En tant que spectateur, j’aime beaucoup au cinéma qu’on m’emmène dans un monde qui n’est pas exactement la réalité. La réalité, je me la paye tous les jours ! », lance Olivier Babinet.

Espoirs, émotions et idéalisme

Olivier Babinet, qui a aussi réalisé des vidéoclips (des Rita Mitsouko, notamment), a le don de tirer le meilleur de ses jeunes acteurs. Il l’avait fait dans le documentaire Swagger (2016), une incursion fascinante au cœur de l’adolescence dans une banlieue parisienne défavorisée, Aulnay-sous-Bois. Il a souvent animé, en marge de son travail de réalisateur, des ateliers de cinéma fantastique avec des élèves.

J’arrive à établir un lien de confiance avec les ados, en étant d’égal à égal avec eux, sans les surplomber avec une position d’adulte. J’ai de l’empathie pour eux. Ils finissent par me faire confiance. C’est un âge fascinant, avec énormément de nuances, que j’adore capter. Le cinéaste Olivier Babinet

C’est certainement le cas dans Normale, qui met aussi en scène un personnage androgyne interprété par Joseph Rozé, qui provoque l’émoi de Lucie. Il y a quelque chose de fondamental à l’adolescence dans la construction de la personnalité, reconnaît Olivier Babinet.

« Je ne me suis jamais remis de mes blessures adolescentes, d’une certaine manière ! ricane le cinéaste de 52 ans. J’en suis même désespéré parfois. En même temps, c’est une période qui nourrit beaucoup d’espoirs, d’émotions, d’idéalisme. » Et de films…

En salle