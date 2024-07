Lee Isaac Chung a obtenu une citation aux Oscars dans la catégorie du meilleur réalisateur pour Minari, un drame autobiographique à propos d’une famille immigrante coréenne qui s’installe sur une terre en Arkansas. Twisters, inspiré du film catastrophe de 1996, est en apparence un choix étonnant pour le cinéaste. Et pourtant, il nous assure du contraire.

En fait, ce n’est pas tant le désir de porter à l’écran de gigantesques spirales dévastatrices qui allumait l’Américain de 45 ans que celui de réaliser « un film d’aventure de type Amblin ». « J’ai grandi avec ces films et je voulais en faire un depuis longtemps », raconte Lee Isaac Chung en entrevue téléphonique.

Bien que Twisters (Tornades en version française) soit produit par Amblin Entertainement, il ne mentionne pas la maison fondée par Steven Spielberg en 1980 pour faire plaisir à ses investisseurs. Celle-ci est derrière une multitude de superproductions grand public qui ont marqué des générations de cinéphiles : E.T., The Goonies, les Back to the Future, Hook, les Jurassic Park et World, Men In Black, Super 8 et bien d’autres.

J’ai adoré le Twister original [aussi d’Amblin] et lorsque j’ai reçu le scénario, j’ai sauté sur l’occasion de réaliser un rêve à la maison. Lee Isaac Chung, réalisateur de Twisters

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lee Isaac Chung précise à la maison, car, comme dans Minari, il a passé la majorité de sa jeunesse sur une ferme en Arkansas, dans le sud des États-Unis. L’action de Twisters se déroule dans l’État voisin, l’Oklahoma.

Des amis au destin tragique

Le parcours de Kate Cooper, personnage principal interprété par Daisy Edgar-Jones, est en quelque sorte semblable à celui du cinéaste. « Elle a quitté l’Oklahoma pour New York, mais revient afin de terminer ce qu’elle avait commencé. J’ai aussi vécu dans de grandes villes avant de rentrer chez moi pour faire des films », souligne Lee Isaac Chung. « La scène où elle retourne sur la ferme familiale a été inspirée par mes souvenirs ; la structure des lieux, les conversations, les émotions, les sons. »

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Daisy Edgar-Jones incarne Kate Cooper.

Avant d’être analyste météo dans un gratte-ciel new-yorkais, Kate était une dynamique chasseuse de tornades à la recherche d’une façon de les éliminer. Alors qu’elle tentait de prouver une théorie, la jeune scientifique et ses amis ont été pris de court par une perturbation atmosphérique de catégorie EF5. Tous n’ont pas survécu.

Twisters s’ouvre avec cette séquence qui donne le ton. Même si on ne rencontre que brièvement le groupe d’amis, on s’y attache rapidement. Et c’est ce que Lee Isaac Chung souhaitait. « Je voulais qu’on sente leur amitié de longue date. Tous leurs dialogues et leurs gestes vont dans ce sens, indique-t-il. J’ai aussi choisi des acteurs que j’aime vraiment. J’ose croire que mon affection pour eux sera contagieuse. […] C’était triste de travailler avec eux en sachant qu’ils ne seraient pas avec nous pour tout le tournage. Mais nous avons passé beaucoup de temps ensemble, au point d’oublier leur terrible destin. Finalement, ils étaient heureux, car ils ont pu faire leurs propres cascades. »

L’avenir d’Hollywood

Donc, cinq ans plus tard, Javi, interprété par Anthony Ramos, retrouve Kate à New York pour l’inviter à rejoindre sa brigade d’experts en tornades. Grâce à une technologie de l’armée américaine, il croit être en mesure d’analyser en trois dimensions les nombreux facteurs des redoutables désastres naturels. Il ne manque que le flair de Kate pour les prédire suffisamment d’avance pour s’en approcher.

De retour en Oklahoma, l’escouade aux uniformes unis de Javi rivalisera avec les youtubeurs crinqués menés par l’arrogant Tyler Owens, incarné par l’étoile montante Glen Powell. L’esprit de compétition et des objectifs différents engendreront diverses émotions qui auront un effet sur la dynamique des deux équipes.

PHOTO MARIO ANZUONI, ARCHIVES REUTERS Glen Powell, Lee Isaac Chung, Daisy Edgar-Jones et Anthony Ramos à la première de Twisters, à Los Angeles, le 11 juillet

Lee Isaac Chung qualifie sa collaboration avec le trio de jeunes acteurs de « rêve devenu réalité ».

Ils sont humbles, talentueux et authentiques. Ce qu’ils sont en public et à l’écran représente qui ils sont dans la vie. Je crois que cette authenticité est un trait de la nouvelle génération de stars. Travailler avec eux et apprendre à les connaître m’a fait réaliser que nous avons de la chance qu’ils soient l’avenir du cinéma. Lee Isaac Chung, à propos des acteurs Glen Powell, Daisy Edgar-Jones et Anthony Ramos

Le principal objectif du réalisateur était de créer un film d’action estival. À l’instar du Twister de 1996, l’humour et l’amour devaient être également au rendez-vous. Il s’est appuyé sur ses acteurs afin que ces éléments soient bien rendus dans un récit qui traite d’enjeux sérieux. Sans aborder de front la crise climatique, Lee Isaac Chung dépeint l’impact des tornades sur l’homme. « Le ton très spécifique du film original m’a aidé à trouver l’équilibre nécessaire pour montrer le danger et la destruction tout en préservant le plaisir de voir à l’écran les scènes de désastre. »

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Glen Powell, Daisy Edgar-Jones et Lee Isaac Chung sur le plateau de Twisters

À près de 200 km/h

Ainsi, sans négliger l’aspect humain du récit, Twisters devait avant tout rendre crédibles les énormes tourbillons. Des effets spéciaux numériques et tangibles sont derrière la création des tornades et de leur parcours ravageur.

Sur le plateau, des moteurs d’avion à réaction et « les plus gros ventilateurs d’Hollywood » ont permis aux acteurs d’intégrer à leur performance des vents de 120 mi/h (193 km/h). « C’est l’équivalent d’une tornade EF1, note Lee Isaac Chung. On leur lançait des débris, de la grêle, et ils donnaient tout ce qu’ils avaient. On y croit surtout grâce à eux. »

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Kate (Daisy Edgar-Jones) et Tyler (Glen Powell)

La nature demeure imprévisible. Un jour de tournage a été marqué par un orage supercellulaire, ce qui a forcé la production à écourter de moitié sa journée. Celle-ci était consacrée à la scène du groupe d’amis du début qui tente de se réfugier sous un pont d’étagement afin d’échapper à l’EF5 qui approche. « Le ciel était extraordinaire, se souvient Lee Isaac Chung. Nous avions du véritable vent et de la pluie. Une fois que nous sommes rentrés, l’orage s’est transformé en tornade ! Alors, ils se sauvaient réellement d’un puissant phénomène météorologique. »

Twisters est à l’affiche.