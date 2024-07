En plus de présenter Wake Up en première canadienne à Fantasia, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell et François Simard, mieux connus sous l’appellation RKSS, lancent enfin en salle We Are Zombies, film de clôture à Fantasia en 2023. La Presse s’est entretenue avec la sympathique créature tricéphale.

Le nom de RKSS n’est peut-être pas connu du grand public québécois, mais il suffit d’assister à une projection d’un de leurs films, court ou long, à Fantasia pour comprendre qu’ils ont de fervents admirateurs.

« Nul n’est prophète en son pays, suppose Yoann-Karl Whissell, frère aîné d’Anouk. J’imagine que c’est normal, on a notre public, notre crowd qui nous suit tout partout. Étrangement, on est plus connus à l’étranger. En Espagne ou en Allemagne, on signe des autographes à l’aéroport. Au Québec, on a des fans très passionnés de notre travail, des amis, qui suivent tout ce qu’on fait, dans tous nos délires, et on en est très reconnaissants. »

We Are Zombies (Nous, les zombies, en version française), comédie d’horreur adaptée de la série de bandes dessinées de Jerry Frissen et Guy Davis, et Wake Up, slasher survivaliste écrit par Alberto Marini, marquent un tournant dans la carrière du trio. Exit la nostalgie des années 1980 !

« Turbo Kid est très différent de Summer of 84 ; ces deux-là sont très différents de We Are Zombies, qui est très différent de Wake Up. C’était important pour nous de ne pas nous retrouver dans une boîte. C’est sûr qu’on veut continuer à faire du film de genre, mais on ne veut pas être pris dans la boîte de la nostalgie. C’était super important que nos prochains projets s’en éloignent le plus possible. Nous, on veut avoir du plaisir, raconter toutes sortes d’histoires, mais on veut essayer des choses, s’amuser avec le médium. J’aimerais ça faire un film de kung-fu, un creature feature [film de monstre], une pure comédie où il n’y aurait pas d’horreur du tout », affirme Yoann-Karl Whissell.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le réalisateur et scénariste François Simard

« Après nos deux premiers films, on ne voulait pas se faire appeler les 80’s kids, se souvient François Simard, qui a étudié en dessin animé traditionnel avec Anouk Whissell. We Are Zombies marque un retour à nos sources, à notre humour qu’on a pu voir dans nos courts métrages et Turbo Kid ; ça faisait du bien de revenir à ce genre de film là. Quand on a lu la bande dessinée, on trouvait le message intéressant, intelligent. Dans Wake Up, qui est plus sérieux, on revient plus à l’horreur. C’est grâce à Summer of 84, qui m’avait rendu nerveux parce qu’il était plus sérieux que Turbo Kid, qu’on s’est rendu compte qu’on pouvait faire autre chose, aller vers le drame. »

Faire passer le message

Autant dans We Are Zombies, où les morts-vivants, pourtant inoffensifs, sont traités comme des citoyens de seconde zone, que dans Wake Up, où de jeunes militants dénoncent la déforestation en prenant d’assaut un grand magasin d’ameublement, les réalisateurs semblent faire part de leurs préoccupations sociales et de leur inquiétude face à l’avenir. Écoanxieux, les Roadkill Superstars ?

« Oui, on est écoanxieux ! s’exclame Yoann-Karl Whissell. J’ai de jeunes enfants, qu’est-ce qu’on est en train de leur laisser pour l’avenir ? C’est terrifiant ! C’est super important pour nous d’avoir un message et la meilleure façon pour nous de le passer, c’est de divertir les gens. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le réalisateur et scénariste Yoann-Karl Whissell

Si les gens ont du plaisir à regarder le film, à rire, à avoir peur, tout dépendant du film, le message peut faire surface au cours de la conversation suivant le film. Notre but, c’est de provoquer des discussions et non pas de prêcher. Yoann-Karl Whissell

« Les films de zombies ont souvent eu un message social, fait remarquer François Simard. Cette histoire-là amenait le concept plus loin en jouant avec les codes du genre. Dans toute cette histoire, l’important c’est l’amitié entre ces trois-là… un peu comme nous autres ! »

De fait, dans We Are Zombies, on retrouve un attachant trio de trafiquants de zombies, Karl Neard (Alexandre Nachi), sa demi-sœur Maggie (Derek Johns) et son meilleur ami Freddy Merckx (Megan Peta Hill), qui adore la lutte comme Yoann-Karl Whissell.

« Le fait de rendre nos personnages plus humains, plus attachants et moins abrasifs que dans la bédé, d’y infuser autant de nos personnalités, je pense qu’on l’a fait inconsciemment. C’est une fois qu’on regarde le film et qu’on se le fait dire qu’on n’a pas le choix de se reconnaître, de se l’avouer », dit Anouk Whissell.

« On a fait super attention au matériel source, on voulait que les fans de la bédé soient contents du résultat, mais on se l’est aussi approprié et on y a mis énormément de nous-mêmes. Même si c’est notre film le plus disjoncté, c’est notre film le plus personnel », confirme François Simard.

Dans We Are Zombies, on retrouve la photo de Jean-Philippe Bernier, que le collectif considère comme le quatrième membre de RKSS et qui signe la musique avec Jean-Nicolas Leupi au sein du Matos, « l’âme de nos films », de même que l’expertise de Rémy Couture, qui a donné vie à la créature géante conçue par Guy Davis, collaborateur de Guillermo del Toro.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La réalisatrice et scénariste Anouk Whissell

C’était magique de voir ça. Nous, on écrit qu’il y a une créature géante à six bras et là, on la voit arriver sur le plateau. C’est juste à ce moment-là, quand c’est tangible, qu’on arrive à y croire. C’est comme Noël ! Anouk Whissell

Coproduction avec l’Espagne, la France et le Canada oblige, les trois scénaristes-réalisateurs ont dû se séparer de leurs fidèles complices et travailler avec le compositeur Arnaud Batalier et le directeur photo Léo Hinstin pour Wake Up. Si cette production de Studio Canal propulse le trio dans les ligues majeures, force est de rappeler que RKSS n’a pas encore tourné en français au Québec.

« Pendant des années, on a essayé de faire du film de genre en français. On n’a pas eu le choix de se tourner vers l’anglais pour réussir. On ne le regrette pas parce qu’à l’international, ç’a très bien marché. Si on avait la chance de faire un film en français, on le ferait. Il faudrait que les institutions, les distributeurs et les producteurs prennent des risques pour faire des trucs complètement sautés, ça diversifierait le cinéma d’ici. Fantasia le prouve : il y a un public pour ça », conclut François Simard.

We Are Zombies (Nous, les zombies en version française) prend l’affiche mercredi. Une projection spéciale aura lieu ce mercredi à 19 h, au Cinéma du Parc, en présence des réalisateurs et des acteurs du film.

Wake Up sera projeté le 3 août, à 21 h 45, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall), à Fantasia, en présence des réalisateurs.

Anouk Whissell sera l’une des panélistes d’Her Horror Legacy : Une discussion à propos des femmes qui réalisent des films d’horreur, le 27 juillet, à 16 h, à l’Amphithéâtre York, à Fantasia (entrée gratuite).