L’équipe de Deux femmes en or lance ce vendredi la pré-bande-annonce du prochain film de Chloé Robichaud, actuellement en montage. La Presse en a profité pour demander à la réalisatrice des nouvelles de ce film, fort attendu, qui prendra l’affiche à l’été 2025.

Le succès autour de Nos belles-sœurs, Moi… et l’autre et la pièce Deux femmes en or en témoigne : le passé est garant du futur.

En 1970 comme en 2024, le chemin qui mène à la libération du désir féminin est semé d’embûches. C’est la prémisse de la pièce Deux femmes en or, de Catherine Léger, adaptée du film « culte » de Claude Fournier et Marie-José Raymond, sorti en 1970, avec les inoubliables Monique Mercure et Louise Turcot. Et qui deviendra en 2025, sous la direction de Chloé Robichaud, une comédie de mœurs « actuelle et profonde », mettant en vedette Karine Gonthier-Hyndman et Laurence Leboeuf dans les rôles principaux.

En explorant le chemin parcouru par leurs mères et leurs grands-mères, les jeunes femmes d’aujourd’hui se préparent à mener des luttes à venir.

Chloé Robichaud se penche-t-elle sur ce classique comique des années 1970 pour illustrer le chemin parcouru par les femmes au Québec ? En s’adressant autant aux générations plus jeunes qu’à ceux qui ont connu la période d’avant l’émancipation des femmes ?

« Revisiter le passé nous permet de prendre conscience de la fragilité des acquis en matière d’égalité des sexes et de droits des minorités. Et c’est fascinant, cette symbiose entre les créateurs, répond Chloé Robichaud. C’est arrivé avec Les jours heureux, mon précédent film, lancé en même temps que d’autres œuvres autour de chefs d’orchestre symphonique. Mais ça reste inconscient. On ne s’appelle pas avant de choisir nos histoires. »

Le désir au féminin

À la base du projet de Deux femmes en or, la réalisatrice a été approchée par l’autrice et scénariste Catherine Léger (Babysitter, Charlotte a du fun) pour porter au grand écran sa pièce – elle sera aussi reprise au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) en février 2025. En considérant sa filmographie, cela peut nous surprendre de voir Robichaud à la barre d’une comédie érotique, inspirée d’un film qui a connu un immense succès commercial, mais qui a aussi été qualifié de « vulgaire film de fesses »…

IMAGE TIRÉE DE LA PRÉ-BANDE-ANNONCE DE DEUX FEMMES EN OR Laurence Leboeuf et Karine Gonthier-Hyndman

« J’ai vu le long métrage de Claude Fournier pour la première fois pendant mes études en cinéma au cégep Garneau. J’avais déjà trouvé le film plus profond que ce qu’on en disait alors. Plusieurs de ses détracteurs passent à côté de son propos. L’histoire [de conquête sexuelle] de ces femmes reste très forte et pertinente aujourd’hui. Ça montre deux femmes qui s’affranchissent des normes de l’époque pour mieux s’approprier leur désir et leur sexualité », avance la cinéaste.

Elle ajoute que Catherine Léger a fait une « comédie intelligente et moderne » portée par des personnages féminins très contemporains. « Mais le film sera un autre objet que la pièce », précise-t-elle. Interrogée pour savoir pourquoi elle n’a pas repris les deux actrices de la pièce (Sophie Desmarais et Isabelle Brouillette) pour son film, la réalisatrice de Sarah préfère la course dit que « c’était pour s’approprier le matériel » et s’éloigner de la production scénique. La nouvelle distribution comprend aussi Félix Moati, Mani Soleymanlou, Sophie Nélisse et Juliette Gariépy.

L’humour, c’est sérieux

À la création de sa pièce à Carleton-sur-Mer, Catherine Léger, qui signe le scénario du nouveau film, a écrit : « Est-ce qu’une femme qui s’occupe de son enfant à la maison en 2018 en se soûlant de réseaux sociaux est plus libérée qu’une femme de banlieue en 1970 qui passait ses grandes journées au téléphone ? »

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Chloé Robichaud sur le plateau de Deux femmes en or

« Le scénario de Catherine est très drôle, mais avec des zones d’ombre, des moments touchants, profonds. J’ai été inspirée durant le tournage par la liberté revendiquée par ses personnages. L’humour est une porte d’entrée pour aborder des sujets sérieux », estime Chloé Robichaud, en spécifiant qu’il lui reste encore plusieurs mois de travail et de montage avant de voir le produit final.

Le tournage de Deux femmes en or s’est terminé en avril dernier et le film devrait être achevé en janvier prochain. Produite par Amérique Film et distribuée par Maison 4:3, la comédie sortira sur les écrans à travers le Québec à l’été 2025. Par ailleurs, la pièce Deux femmes en or, mise en scène par Philippe Lambert, dans une production de La Manufacture, sera reprise au TNM en février 2025. Avec Sophie Desmarais et Isabelle Brouillette, dans les rôles-titres, aux côtés de Steve Laplante, Mathieu Quesnel et Charlotte Aubin.