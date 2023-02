Ant-Man and the Wasp : Quantumania

Gros enjeux et petits problèmes

Avant que les films de la série Thor ne deviennent principalement des comédies, ceux de la série Ant-Man occupaient le rôle de « répits comiques » de l’Univers cinématographique Marvel (MCU). Certes, l’humour de ces derniers est plus terre à terre que celui des aventures du dieu du Tonnerre qui voyage dans l’espace, mais qu’en est-il lorsque Scott Lang et sa famille se retrouvent dans le royaume quantique, un endroit encore plus éclaté que toutes les planètes visitées jusqu’ici ?