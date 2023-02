Au moment où elle s’engage dans un parcours du combattant pour faire soigner son père atteint de démence, une jeune femme élevant seule sa fille renoue avec un ami perdu de vue depuis longtemps.

Comme dans Tout s’est bien passé (François Ozon) et dans Tu te souviendras de moi (Éric Tessier), pour ne citer que ces titres récents, le récit d’Un beau matin met en son centre un homme brillant atteint d’une maladie dégénérative. S’inspirant d’un épisode étant réellement survenu dans sa vie, Mia Hansen-Løve (L’avenir, Bergman’s Island) emprunte cependant une approche différente.

La cinéaste évoque dans son nouveau film un chapitre particulier de la vie de Sandra (Léa Seydoux). Comme il arrive parfois, le destin place au même moment sur la route de la jeune femme une grande épreuve (la fin de vie d’un être cher), tout autant qu’une grande joie (un nouvel amour). Alors qu’elle est prise dans tous les dédales administratifs afin de trouver un endroit où son père, ancien prof de philo épris de littérature, pourrait être soigné, cette modeste traductrice-pigiste, qui élève seule sa fille, rencontre en effet par hasard un vieil ami, Clément (Melvil Poupaud), pour qui elle développera rapidement de beaux sentiments.

Cette façon d’entremêler les grands émois de l’existence fait le prix d’Un beau matin. Avec subtilité et finesse, mais également beaucoup de simplicité, Mia Hansen-Løve évoque l’état d’esprit d’une femme qui, face à un deuil à faire, a parallèlement l’occasion d’être ramenée à sa vie de femme, même si la situation n’est pas simple. Devenue follement amoureuse de Clément, Sandra doit en effet composer avec la réalité conjugale de cet homme marié.

Dépouillée de tout artifice, livrée au naturel, Léa Seydoux offre ici l’une de ses plus belles compositions. On retiendra aussi les belles présences des comédiens interprétant les deux hommes les plus importants aux yeux de Sandra. Pascal Greggory est particulièrement émouvant dans le rôle d’un homme animé d’une profonde mélancolie dans ses moments de lucidité, et Melvil Poupaud apporte la part lumineuse d’un récit où se répondent les grandes contradictions de la vie.

