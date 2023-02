Quatre amies octogénaires partent assister au Super Bowl de 2017, à Houston, pour soutenir les Patriots, mais surtout pour voir jouer leur idole, Tom Brady. La star du football a été déterminante dans la guérison du cancer de l’une d’elles il y a 16 ans. Le quatuor vivra alors de folles aventures lors du plus grand évènement sportif américain.

Cette comédie qui réunit quatre légendes hollywoodiennes ne passera pas à l’histoire, comme la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl de 2017, mais on passe un bon moment avec Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin et Sally Field, alors ne boudons pas notre plaisir !

Inspiré d’une histoire vraie, le scénario écrit par Sarah Haskins et Emily Halpern est rempli de scènes improbables et loufoques, mais on rit de bon cœur avec ces quatre amies irrésistibles qui ne reculent devant rien. Betty (Sally Field), professeure retraitée de mathématiques et championne de statistiques, se lance dans un concours de mangeurs d’ailes de poulet épicées, Trish (Jane Fonda, avec beaucoup d’autodérision sur son physique) incarne une auteure à succès de livres érotiques et flirte avec un ancien champion de Super Bowl (Harry Hamlin), tandis que Maura (Rita Moreno) joue d’énormes sommes d’argent au poker !

La solidarité féminine et l’amitié sont célébrées dans ce film. Il y a d’ailleurs quelques scènes émouvantes sur la maladie et le veuvage, notamment, puisque Maura, nouvellement veuve, a du mal à vivre seule, tandis que Lou (Lily Tomlin) craint que son cancer revienne.

Le réalisateur Kyle Marvin, qui signe son premier long métrage, ne parvient toutefois pas à faire de 80 for Brady une vraie bonne comédie, digne du talent des quatre comédiennes. Elles méritaient mieux. Le film manque de rythme et d’esprit.

80 for Brady est donc une comédie très légère, produite notamment par Tom Brady, qui joue son propre rôle, tout comme quelques-uns de ses collègues qui font de courtes apparitions.

À la fin, ne jamais abandonner, c’est le message du film. Même quand on a 25 points de retard lors d’un match de Super Bowl, il faut y croire. Et tout donner. Comme le font Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Morano et Sally Field. Complices et en grande forme, ces actrices prouvent que, quel que soit l’âge, on peut encore faire des folies avec ses amies et ça fait le plus grand bien. Et Tom Brady a désormais tout le temps d’en faire, lui aussi !

En salle