Whitney Houston : Wanna Dance with Somebody retrace la vie et la carrière de Whitney Houston, de ses débuts dans une famille de musiciens à sa mort survenue trop tôt, en passant par son parcours aussi grandiose que difficile.

Hollywood nous a donné son lot de films biographiques. Bien plus qu’il n’en faut. Les biopics vraiment réussis sont toutefois plus rares. Heureusement, I Wanna Dance with Somebody, qui dépeint la vie et la carrière de Whitney Houston, compte parmi ceux qui se démarquent par leur sensibilité, leur souci du réalisme, leur rejet du sensationnalisme et, surtout, leur portrait à la hauteur du sujet.

Le sujet ici, donc, est Whitney Houston (magnifiquement interprétée par Naomi Ackie). Celle que l’on surnommait The Voice (la voix), car ces deux mots suffisaient à la qualifier. Il est donc très bien venu de constater à quel point le film, réalisé par Kasi Lemmons (Harriet, Black Nativity), met en valeur le talent vocal de Houston. Ainsi, les longs moments où l’on voit la chanteuse performer sont fréquents et splendides. Le travail pour s’assurer du réalisme lorsque Naomi Ackie mime les chansons est impeccable. La majestuosité de Whitney Houston imprègne tout le film. Si l’on savait déjà à quel point elle était talentueuse, le long métrage d’un peu plus de deux heures nous le rappelle de la plus somptueuse des façons.

Whitney Houston : I Wanna Dance with Somebody nous rappelle aussi (ou bien nous apprend, selon ce qu’on savait déjà de la vie de Whitney Houston) pourquoi la chanson a perdu l’une des plus grandes stars. Ses relations familiales, la pression toujours accrue, les critiques constantes et une santé mentale fragilisée au fil d’une carrière de 35 ans. La drogue a été son échappatoire durant des années et, finalement, la cause de sa mort. On voit également la belle relation qu’elle a entretenue toute sa vie avec son producteur, Clive Davis (génial Stanley Tucci), qui l’a découverte puis accompagnée dans sa carrière.

Il était frappant de voir les réactions parmi les spectateurs à nos côtés dans la salle de cinéma durant la première partie du film, qui se consacre à raconter l’histoire d’amour entre la jeune Whitney Houston et celle qui ne la quittera jamais, Robyn Crawford. Plusieurs apprenaient que Houston a eu cette longue relation avec une femme, avant de fréquenter des hommes, notamment sous la pression de son père, qui obsédait sur l’image que projetait sa « princesse ». Whitney préférait s’habiller en jeans, en survêtements amples, et porter ses cheveux courts, mais on a voulu d’elle qu’elle se glisse dans des robes. Ce qu’elle a accepté de faire, pour atteindre son rêve. Ces fragments de sa vie personnelle, qui nous font mieux comprendre qui elle était vraiment, sont abordés avec grand soin.

Ce que fait de mieux Whitney Houston : I Wanna Dance with Somebody, c’est retracer une longue, merveilleuse et houleuse vie sans jamais tomber dans le voyeurisme. Le parcours de Whitney Houston a été tragique à bien des égards. Mais la compassion émane de ce film, qui nous émeut à plusieurs reprises. Les acteurs portent leurs rôles à merveille. Les moments choisis pour nous raconter Whitney Houston sont les bons : on est replongés dans les instants cultes que l’on a vus et revus, mais on accède également à l’envers du décor.

Whitney Houston : I Wanna Dance with Somebody est un grand film… digne d’une grande femme.