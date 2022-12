C’est sur un petit tapis de neige que famille, amis et dignitaires sont arrivés samedi à l’église Saint-Viateur d’Outremont pour participer à une cérémonie funéraire privée en hommage au chanteur, humoriste, comédien et sénateur Jean Lapointe, mort le 18 novembre dernier à l’âge de 86 ans.

Artistes, amis, proches et hommes politiques, dont le premier ministre du Québec François Legault et l’ex-premier ministre du Canada Jean Chrétien, ont fait leur apparition dès 10 h samedi, à l’entrée de l’église Saint-Viateur d’Outremont. Environ 300 personnes s’étaient donné rendez-vous pour ce dernier adieu.

« C’est important pour moi d’être ici, a indiqué le premier ministre Legault. Jean Lapointe était un artiste exceptionnel qui avait tous les talents. Les plus vieux comme moi se souviennent des Jérolas [son duo avec Jérôme Lemay] et de ses chansons. Y a-t-il quelqu’un qui ne connaît pas Chante-la ta chanson ? Il a aussi été un grand acteur, dans Les ordres, dans Duplessis aussi. La scène de Duplessis quand il remet à sa place Adélard Godbout en lui disant "tu parleras pas contre les Québécois", ça a marqué la télé québécoise. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE François Legault

M. Legault a d’ailleurs lu un extrait complet de cette scène durant la cérémonie, qui fut fort apprécié des convives.

Le comédien Benoît Brière, qui a lu un poème que Félix Leclerc a écrit en 1980 pour Jean Lapointe, a expliqué les liens qui l’unissaient à Jean Lapointe. « J’ai vu les Jérolas en spectacle quand j’avais 7 ans. Mon frère et moi, on a vu tous leurs shows. Lapointe était mon idole, a-t-il confié à La Presse. Il y a 10 ans, on s’est vu pour la première fois, et on est tombé en amitié. Il m’a dit toute l’admiration qu’il avait pour moi, alors que c’est moi qui l’admirais ! On a tourné ensemble un court métrage, Mourir en vie, où on jouait un père et un fils. On voulait faire un autre projet ensemble, mais on n’a pas eu le temps. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Benoît Brière

Durant la cérémonie, Benoît Brière lui a rendu un bel hommage, saluant Jean Lapointe au nom de tous les artistes, et a raconté à quel point ses spectacles, qu’il avait vus dans sa jeunesse, l’avaient influencé, admirant sa capacité de passer du comique au tragique. « Démesurément charismatique », un « acteur qui jouait dans la vérité absolue », il a rappelé ces mots de Félix Leclerc : « Peu de guitares se rendent à l’accord. Je veux vous parler d’un homme qui est arrivé à l’accord. C’est un phénomène sans haine, sans vengeance, sans rancune, un homme revenu de plusieurs guerres […]. »

Jean Chrétien, qui a nommé Jean Lapointe sénateur en 2001, a salué son humanisme et son engagement auprès des personnes aux prises avec des troubles d’alcoolisme : « Un gentilhomme dévoué et généreux. » Il a aussi salué sa carrière de comédien et d’humoriste.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Jean Chrétien

Quelle noble profession que celle de peaufiner des textes à la recherche du mot juste qui saura émouvoir son public. Jean Chrétien

Aux médias, un peu plus tôt, Jean Chrétien a avoué qu’il avait suivi la carrière de Jean Lapointe avant de le nommer au Sénat. « C’était un gars qui s’est bâti, c’était pas un prétentieux, il venait d’une partie rurale du Québec, comme moi, et il s’est fait un chemin jusqu’au sommet. À sa manière. Il avait une personnalité unique, donc je suis heureux de pouvoir lui rendre hommage aujourd’hui. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Les membres de la famille Lapointe étaient présents à la cérémonie funéraire.

Pendant la célébration, Marie-Élaine Thibert a chanté Si on chantait ensemble et Les fleurs malades tandis que Frayne McCarthy a chanté I Believe et What a Wonderful World.

Le patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, était aussi présent. « C’était un grand ami de mon père, qui s’est investi dans les causes sociales, qui ont eu leurs propres démons, si je puis dire, ils ont eu la grandeur de le reconnaître et de venir en aide à tous ceux qui sont frappés par ce fléau [avec la Maison Jean-Lapointe]. Pour l’estime que je lui dois et pour celle que j’ai pour mon père, ça me fait plaisir d’être ici. »

Le célébrant, Mgr Alain Faubert, a salué l’héritage de Jean Lapointe, et fait un parallèle avec le « Bon Samaritain », en faisant allusion à la Maison Jean-Lapointe, qui vient en aide aux personnes qui ont des dépendances.

Ses enfants étaient présents. Sa fille Marie-Josée, issue d’une première union (avec deux autres enfants, Danielle et Michelle), a fait un court témoignage. Elle a avoué être abstinente depuis cinq ans. Ses deux autres enfants Jean-Marie et Anne-Élizabeth ont chacun témoigné à leur façon.

Anne-Élizabeth en chantant a cappella Complainte à mon frère, que son père avait lui-même chantée dans le film Les ordres, de Michel Brault. « C’était au mois d’octobre à Saint-Joseph d’Alma ; Malgré ma vie est sobre devrait se finir là ; Et peine à Dieu ma mère adieu tous mes parents ; Voilà que je vous quitte aujourd’hui pour longtemps. »

Jean-Marie a conclu la cérémonie en se rappelant ses dernières années avec lui, ses derniers moments ainsi que quelques anecdotes avec l’homme sensible qu’était Jean Lapointe. Il n’a jamais caché que le deuil public qu’il vivait avec le reste de la population du Québec lui faisait du bien.

On lui a donné de l’amour. On a été là, avec mes sœurs, et il s’est laissé aider, je pense qu’il a apprécié ça. Même en fauteuil roulant, il signait des dédicaces à ceux qui lui demandaient. La mort met fin à la vie, mais pas à la relation que j’ai eue avec lui. Merci papa de m’avoir enseigné l’importance d’avoir de bons amis. D’en prendre soin. Y en a plusieurs qui sont présents aujourd’hui pour nous soutenir. Jean-Marie Lapointe, fils de Jean Lapointe

«Papa nous a inspiré à être généreux dans l'humilité, a poursuivi Jean-Marie Lapointe. À tendre la main, sans espoir d'applaudissements en retour.»