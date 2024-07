(San Diego) Les acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont donné jeudi le coup d’envoi du Comic-Con en Californie, le grand rassemblement de la culture pop, avec une projection spéciale de Deadpool & Wolverine, leur film de super-héros qui devrait battre un record au box-office.

Agence France-Presse

« Un film Deadpool et Wolverine est littéralement quelque chose que j’ai attendu toute ma vie », a confié au public Ryan Reynolds, qui incarne Deadpool, avant la projection.

PHOTO CHRIS DELMAS, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Nous avons fait le tour du monde avec ce film, mais la cerise sur le gâteau, c’est ici et maintenant », a ajouté l’interprète de Wolverine, Hugh Jackman.

Les stars hollywoodiennes sont montées sur scène devant 6000 fans hurlants-dont beaucoup étaient vêtus en héros et méchants en spandex-qui avaient gagné à la loterie la possibilité d’assister à la soirée d’ouverture à San Diego, où les billets sont très convoités.

Entre ses combats particulièrement sanglants, les plaisanteries plus que graveleuses et la tendance à s’adresser au public du personnage de Deadpool, le film fait une entrée fracassante au sein de l’univers Marvel.

Il a été « classé R » aux États-Unis : les moins de 17 ans devront être accompagnés pour le voir.

Sorti dans les salles de cinéma du monde entier le week-end dernier, Deadpool & Wolverine pourrait rapporter jusqu’à 200 milions de dollars dans les salles nord-américaines pour son seul weekend d’ouverture, a suggéré le magazine spécialisé Variety.

Le précédent record dans la catégorie « R » est détenu par le premier opus de Deadpool, qui avait rapporté 132 millions de dollars au premier weekend en 2016, après avoir bénéficié lui aussi d’une exposition au Comic-Con

Le Comic-Con, l’un des plus grands évènements mondiaux de la culture pop et qui attire aujourd’hui des stars de premier plan, a débuté il y a cinquante ans par une modeste réunion sur le thème des bandes dessinées dans le sous-sol d’un hôtel.

Cette année, le Comic-Con devrait attirer 135 000 personnes. L’édition 2024 contraste avec celle de l’année dernière, où les grèves à Hollywood avaient empêché les acteurs d’être présents et avaient étouffé l’intérêt des fans.

À côté de l’avant-première du nouveau blockbuster de Marvel, a égalemet été organisée une table ronde pour le film d’animation Transformers One avec Chris Hemsworth, tandis que le réalisateur Roland Emmerich a fait la promotion de sa nouvelle série Those About To Die (Ceux qui vont mourir), un péplum dopé aux courses de chars et combats de gladiateurs.