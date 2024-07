Un exemple de courage et de ténacité, une prestation vibrante d’émotion… Les lecteurs qui ont répondu à notre appel à tous sur le numéro de Céline Dion aux Jeux de Paris ne tarissent pas d’éloges à l’égard du retour sur scène de l’idole mondiale. Témoignages choisis.

« Elle était sensationnelle ! J’étais tellement stressée pour elle toute la cérémonie durant (je n’attendais que ça !) et j’avais peur qu’elle ait dû annuler parce que c’était un mauvais moment pour son corps. Mais mon Dieu, elle a chanté avec la puissance et l’émotion qu’on lui connaît : j’en étais tout émue. Elle était éblouissante ! La plus belle fin imaginable pour cette cérémonie d’ouverture. »

Gabrielle Lachance

« J’espère que les athlètes sauront s’inspirer de sa détermination, de sa persévérance malgré toutes les embûches. On peut penser que c’est du marketing. Moi, je crois que ça prend une très grande force pour réussir et qu’elle veut aussi donner l’exemple. Elle s’est donné un objectif pour se motiver, tout comme les athlètes. Très contente pour elle. On ne peut que s’incliner et lui dire félicitations. »

France Giroux

« Mon père âgé de 87 ans et moi-même, sa fille de 55 ans, avons regardé et écouté religieusement la prestation de Céline à travers nos larmes. Que de fierté pour les Québécois, que d’admiration devant cette courageuse personne qui présente tant de ténacité face à l’adversité de sa sérieuse maladie. […] La voir chanter ainsi nous a touchés jusqu’au fond de notre cœur. Bref, elle est Céline. »

Isabelle Boucher

« Pour moi, Céline, c’est une force de la nature. Je l’ai écoutée, chantée en cachette, dansée en spectacle enfant. J’ai appris à m’assumer avec elle, à célébrer la beauté, la foi. Céline a sorti son dernier album alors que tout ce que je cherchais était justement du Courage. Aujourd’hui, de la voir chanter, de la voir présente dans un si gros évènement, une si belle mise en scène… Elle est belle, notre Céline. Elle est belle parce qu’elle est une battante, elle persévère, elle est déterminée, un livre ouvert et, surtout, si généreuse. Ce soir, l’hymne à l’amour était aussi entre nous et elle, en rêvant de Vegas, même si ce n’est que pour la voir assise sur une chaise à nous parler de la météo… »

Sabrina Payette

« Même si je n’ai pas toujours été une fan de Céline, je désire vous donner mes impressions. Cette fois, il ne s’agissait pas uniquement d’une performance extraordinaire, elle était vibrante d’émotion et tellement sincère ! J’ai aussi remarqué le sourire de Scott Price qui était de tout cœur avec elle ! Il s’agissait d’un effort titanesque… sans mauvais jeu de mots ! »

Sylvie Maltais

« Nous pouvons tous être immensément fiers de notre diva québécoise. Elle est l’exemple même du désir olympique : atteindre le sommet malgré tout. Travailler constamment pour se dépasser. Garder la foi. Arriver première. Monter les marches une à une. Elle est la preuve que Citius, altius, fortius, c’est possible quand on le veut vraiment. »

Michèle Bourgon

« Sans être un grand fan de Céline Dion, je sais reconnaître son grand talent. Elle a livré une performance magistrale et très émouvante, surtout quand on considère la fragilité de son état de santé. Un des plus beaux textes de la môme Piaf, offert par la môme Céline de chez nous. »

Gilles Vaillancourt

« Je l’ai trouvée touchante, mais la voix n’est plus du tout la même, elle a perdu son ampleur, sa force, probablement à cause de sa maladie. C’est bien dommage ! Mais elle chante quand même parce que c’est sa vie. Pour moi, elle a beaucoup de courage et de volonté. »

Pascal Chapon

« On l’attendait, on y croyait, ce fut magique. Après une cérémonie merveilleuse d’originalité et de diversité où nous en avons eu plein la vue avec les splendides monuments de la Ville Lumière, c’était l’apothéose. On ne pouvait rêver mieux pour elle, pour nous et pour tous les athlètes. »

Laurence Lehmann

« J’avoue que j’ai eu une petite émotion en l’apercevant. La renaissance du Phénix depuis le haut de la tour Eiffel, émouvant ! »

Benjamin Gadoury