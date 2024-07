Gros spectacle sur les Plaines, hommage à Sinéad O’connor... Bref, l'été n'a pas dit son dernier mot ! Voici les suggestions de nos journalistes.

Plaines d’émotions Le 13 août 1974, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois écrivaient ce que l’on pourrait qualifier d’acte de naissance de la chanson québécoise moderne en présentant sur les Plaines d’Abraham le mythique spectacle J’ai vu le loup, le renard, le lion, immortalisé sur un disque tout aussi mythique. Cinquante ans plus tard, cette même chanson québécoise s’est beaucoup transformée, et revêt désormais de multiplies visages, dont plusieurs seront représentés vendredi lors d’une grande célébration (malheureusement) baptisée Plaines de chansons. Diane Dufresne qui interprète Oxygène avec les chants de gorge de Béatrice Deer et Sylvia Cloutier ? Le loup Robert Charlebois qui repart sur Québec Air avec, comme royales copilotes, ses cadettes de cinq décennies Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy ? Un numéro hommage à Jean-Pierre Ferland réunissant Hubert Lenoir, Sarahmée, Simon Kearney, Pierre Lapointe, Marie-Pierre Arthur et Souldia ? Pierre Lapointe et Pierre Kwenders embrassant en duo L’amour existe encore de l’olympienne Céline ? Ça commence à faire beaucoup d’occasions de passer une soirée plaine d’émotions. Dominic Tardif, La Presse Consultez le site de l'évènement

Hommage à Sinéad O’connor PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE SINÉAD O’CONNOR Sinéad O’Connor Le 26 juillet 2023, on apprenait avec consternation que Sinéad O’Connor avait été retrouvée morte chez elle à Londres, à seulement 56 ans. L’enquête qui a suivi a conclu qu’elle était morte de « causes naturelles ». Un an jour pour jour après ce triste évènement, PopMontréal présente un hommage à l’inoubliable chanteuse irlandaise intitulé Universal Mother, titre emprunté à son disque paru en 1994 sur lequel se trouvent des chansons puissantes comme Famine, Thank You For Hearing Me, Fire in Babylon et sa reprise d’All Apologies de Nirvana. Giselle Weber (Orkestar Kriminal), Erika Angell (Thus Owl), Katie Moore et Matt Holubowski font partie des artistes qui se succéderont sur la scène de la Sala Rossa vendredi, à compter de 20 h. Les bénéfices de ce spectacle seront versés à la Maison bleue, qui soutient les jeunes mères et les familles en difficulté. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page de l’évènement

ComediHa! salue Just for Laughs PHOTO JOHN AMIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Iliza Shlesinger en juin 2021 En s’emparant de la majorité des actifs de Juste pour rire, ComediHa! a aussi mis la main en mai dernier sur Just for Laughs, parmi les plus importantes plaques tournantes mondiales pour l’humour dans la langue de George Carlin. Bien qu’elle n’ait pas son envergure habituelle, l’édition actuelle du festival, qui s’est amorcée vendredi, recevra quelques noms majeurs du rire américain, dont Dane Cook (27 juillet), le deuxième humoriste de l’histoire à avoir rempli le Madison Square Garden, et Iliza Shlesinger, qui clôturera l’évènement le 28 juillet sur la place des Festivals. Après avoir présenté pas moins de six spectacles sur Netflix, celle qui ne recule devant aucun tabou se prépare à capter son Get Ready Tour en vue d’une diffusion sur Prime Video. Le Montréalais Pantelis, réputé pour dire tout haut ce que personne ne pense même dans le secret dans son cœur, veillera dans les deux cas à assouplir la foule, tout en faisait honneur à son titre de « dernier des vrais ». Dominic Tardif, La Presse Consultez la page du festival

Le retour du Festival de Forró Montréal PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La chanteuse Flavia Nascimento et l’accordéoniste Juninho Dias Disparu depuis la pandémie, le Festival de Forró Montréal renaît cette année et se déroule dans différents quartiers de la ville. La fête commence dans Hochelaga-Maisonneuve ce vendredi avec Forró de Mané (Studio PJE, 4560, rue Adam). Il se poursuit samedi avec Forró Entre Amis (notre photo) à la Sala Rossa et dimanche avec Forró Rasta Paix à l’Union française. Des ateliers de danse, de chant et de percussions corporelles sont aussi offerts samedi et dimanche avec des professeurs brésiliens, dont certains vivent désormais au Canada ou aux États-Unis. Le forró est un style de musique originaire du nord-est du Brésil conçu pour faire danser sur des musiques marquées par l’accordéon et le tambour. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site du festival

Belmont en tournée PHOTO THIERRY DU BOIS, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE L’ŒIL OUVERT Le spectacle musical Belmont La tournée de Belmont, « une fresque poétique, théâtrale et musicale » inspirée de l’univers de Diane Dufresne, s’arrête cette semaine à l’Espace culturel Le Carré 150 de Victoriaville. Le spectacle dirigé par Jade Bruneau sera présenté cet été à la salle André-Mathieu de Laval (les 8 et 9 août) ; au Théâtre Desjardins à LaSalle (le 17 août) ; puis au Patriote à Sainte-Agathe (dès le 23 août). Bien accueilli à sa création en août 2023, Belmont met en scène cinq chanteuses-actrices qui incarnent cinq facettes de la grande Diane Dufresne, dont Geneviève Alarie et Catherine Sénart dans les rôles de la folle et de la diva, avec des prestations « à couper le souffle » ! Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du spectacle

Direction Saint-Sauveur pour le Festival des arts PHOTO FRANCOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Directeur artistique du FASS, Guillaume Côté y présentera aussi la nouvelle création de Côté Danse, Burn, Baby Burn. Direction Saint-Sauveur pour la 33e édition du FASS (Festival des Arts de Saint-Sauveur) jusqu’au 2 août. Comme à l’habitude, la programmation offre un vaste éventail de propositions artistiques, de la musique classique à la danse. Plusieurs spectacles affichent déjà complet, mais il restait des billets notamment pour le programme mixte Soirée des étoiles réunissant des interprètes d’exception des plus grandes compagnies d’ici et d’ailleurs, Burn, Baby Burn, nouvelle création de Guillaume Côté, aussi directeur artistique du festival ainsi que pour la première nord-américaine de Contemporary Dance 2,0 (Gauthier Dance x Hofesh Schechter). Plusieurs activités gratuites pour petits et grands s’ajoutent à l’ensemble. Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez le site du FASS

La musique trad à l’honneur PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le musicien Éric Beaudry sera notamment sur scène avec les groupes De Temps Antan et La Bottine Souriante. Le festival de musique trad Mémoire et racines célèbre cette année ses 30 ans. Pour l’occasion, plusieurs groupes de renom seront de passage sur les scènes extérieures du parc Saint-Jean-Bosco, à Saint-Charles-Borromée, dans Lanaudière. Des noms, en vrac : De Temps Antan, Galant tu perds ton temps et La Bottine Souriante (avec ses invités). Plusieurs spectacles pour enfants et ateliers de danse et de musique sont offerts pendant ce festival résolument familial. Jusqu’au 28 juillet. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du festival