Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

AUDREY-ANNE BLAIS La Presse

Constance Meyer a choisi une formule assez conventionnelle pour son premier long métrage, trop souvent exploitée au cinéma français : la rencontre incongrue entre deux personnages dont les dissimilitudes intriguent est au cœur de Robuste.

D’un côté, Georges (Gérard Depardieu), vieil acteur ronchon dégoûté de son métier, et de l’autre, Aïssa (Déborah Lukumuena), jeune lutteuse et agente de sécurité disciplinée et prévenante. Lorsque cette dernière se voit affectée à la garde rapprochée du colosse désabusé, une sorte de magie opère entre ces deux solitudes, rapprochant graduellement les protagonistes jusqu’à ce qu’ils développent une amitié improbable.

Dans un rôle taillé pour lui — pour ne pas dire calqué sur lui —, Depardieu est impeccable. Mais qui s’étonne encore de le voir briller dans les rôles de grincheux ? Déborah Lukumuena crève l’écran, renvoyant la balle aisément à la montagne sacrée avec qui elle partage la vedette. César du meilleur second rôle féminin en 2017 dans Divines, la jeune comédienne confirme ici son talent.

Le tandem d’acteurs fonctionne à merveille. Mais leur complicité empreinte de tendresse ne pallie pas les faiblesses du scénario, sorte de coquille vide aux bonnes bases, mais dont l’âme ne se révèle jamais. Même si l’écriture de Constance Meyer sert bien le talent de Depardieu et de Lukumuena, qui livrent des dialogues le plus souvent subtils, on a l’impression que la scénariste et réalisatrice n’a pas trouvé le brin de folie qui aurait propulsé son histoire dans les hautes sphères.

Saluons toutefois la direction photo habile, le choix de la sobriété permettant de s’attarder aux regards et à l’affection discrète que se portent Georges et Aïssa. David Babin (alias Babx) signe une bande sonore remarquable, dont l’onirisme nourrit la dimension intime du film.

Au fil des sous-intrigues inutiles et des scènes insignifiantes, l’intérêt pour ce tandem surprenant laisse place à l’ennui. Est-ce que la robustesse évoquée dans le titre, point commun entre les protagonistes, serait finalement le thème de cette œuvre monotone ? Poser la question, c’est proférer que Robuste n’atteint pas sa cible.