Une adolescente indo-américaine recherche une amie d’enfance qui aurait été enlevée par un démon.

Martin Gignac Collaboration spéciale

Depuis que Get Out de Jordan Peele a démocratisé le film d’horreur, celui-ci commence à se décliner dans toutes les strates ethniques et culturelles du cinéma américain.

It Lives Inside s’inscrit dans cette mouvance. S’inspirant de son folklore, le réalisateur Bishal Dutta campe l’action de son premier long métrage auprès d’une famille d’origine indienne. Coincée entre une mère traditionnelle et un mode de vie occidental, la jeune Sam (Megan Suri) est en pleine crise identitaire. C’est là que ressurgit une ancienne amie qui porte avec elle un mystérieux pot. Lorsque ce dernier se brise, les problèmes commencent...

À partir d’un récit d’initiation classique, le scénario que Dutta a coécrit avec Ashish Mehta use de symbolisme dans sa façon de faire éclater en morceaux l’existence de son héroïne. Le pot contient peut-être un démon, mais il est également source de douleurs, de solitude et d’aliénation. Afin de recoller les morceaux, la protagoniste devra forger sa propre personnalité en acceptant l’héritage de ses origines.

Cette dualité d’identité morcelée est au cœur même du long métrage. Le cinéaste connaît ses classiques – on pense ici à Alien, The Shining, Ringu et Ju-On – et il s’applique à leur rendre hommage tout en forgeant son propre style. Cela fonctionne lors des séquences où l’esprit démoniaque s’abat sur les personnages. Des moments de suggestion et de pure tension qui sont accentués par une réalisation vigoureuse. Le tout culmine par un affrontement final assez réjouissant face à une surprenante entité monstrueuse.

Bishal Dutta a toutefois tendance à abuser des sursauts gratuits et des cauchemars récurrents, usant jusqu’à la corde la métaphore de l’enfermement. La progression familière manque parfois d’humour, ce qui n’aurait pas nui à la catharsis de ces êtres.

Ces derniers sont incarnés par des acteurs inégaux, qui se sentent parfois trop dans un film d’horreur. Ce n’est heureusement pas le cas de Megan Suri (vue dans Missing), convaincante en ado dépassée par les évènements.

À la fois thriller surnaturel et drame familial sur la douloureuse expérience de l’immigration, It Lives Inside demeure un divertissement efficace qui, à défaut d’être très profond ou effrayant, offre une belle carte de visite à son jeune créateur.

It Lives Inside est présenté en salle en version originale anglaise.

En salle