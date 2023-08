Une exposition présentée au Centre PHI l’an prochain commémorera la vie et l’œuvre de Jean-Marc Vallée, et la musique qui l’inspirait au quotidien.

(Venise) Jean-Marc Vallée avait l’habitude de préparer des mixtapes – des montages de chansons – pour ses proches, ses amis et ses collaborateurs. C’était une marque d’affection pour son entourage ainsi qu’une base de travail pour ce réalisateur mélomane, qui a toujours fait une place de choix à la musique dans ses projets, au cinéma comme à la télévision.

Avant l’image, il y avait pour lui le son. Et avant les films, des chansons. Leur mariage a donné naissance à des scènes d’anthologie du cinéma québécois, comme celle mettant en scène Marc-André Grondin en Zach qui se prend pour Ziggy chantant Space Oddity.

Dans le cadre de la 80e Mostra de Venise et à l’occasion d’une projection hommage de C.R.A.Z.Y. dans la section Giornate degli Autori, PHI annoncera ce jeudi une exposition intitulée Mixtape, qui commémorera la vie et l’œuvre de Jean-Marc Vallée.

« Quand j’ai pensé à ce projet, PHI m’est venu en tête instinctivement. Mixtape est une belle façon pour nous de célébrer notre père en montrant au grand public son œuvre immense », a déclaré Alex Vallée, l’un des fils du célèbre cinéaste québécois, disparu subitement à la suite d’un arrêt cardiovasculaire, à 58 ans, le jour de Noël 2021.

Cartographier une œuvre

Depuis un an, PHI discute avec la famille de Jean-Marc Vallée ainsi qu’avec plusieurs de ses collaborateurs, au Québec et ailleurs dans le monde, afin de réaliser cette expo, qui sera présentée au Centre PHI l’an prochain. Ce sera l’occasion de se plonger dans le parcours créatif de Vallée, mais surtout de cartographier son œuvre monumentale, m’a expliqué la porte-parole de PHI, Myriam Achard.

La vidéo de présentation du projet, qui sera dévoilée ce jeudi soir à l’occasion d’un hommage rendu à Jean-Marc Vallée à Venise, est particulièrement émouvante. Mes yeux se sont embués en voyant des images du regretté cinéaste défiler, sur la magnifique pièce Plus tôt d’Alexandra Stréliski, qui fut sa protégée.

Mixtape, qui mettra la musique au premier plan, est décrite comme « une expérience sensorielle unique ». Une exposition qui permettra au public d’explorer l’œuvre de Jean-Marc Vallée et de « plonger dans la tête de l’artiste » pour y découvrir ce qui l’inspirait dans son quotidien, l’influençait dans sa création et ce qui se transposait au petit et au grand écran.

L’exposition, qui tentera de traduire la manière qu’avait Vallée de « capturer l’amour, le deuil et l’humanité », sera composée de plusieurs installations qui aborderont différents thèmes regroupés sous trois grands axes narratifs : ses quêtes, ses contradictions et son processus créatif.

Mixtape s’appuiera notamment sur quelques courts métrages et objets ayant appartenu au cinéaste, ainsi que plusieurs souvenirs et récits de ses amis et collaborateurs (dont Denis Villeneuve, Reese Witherspoon, Marc-André Grondin et Alexandra Stréliski). L’exposition sera en outre accompagnée de tables rondes, de classes de maître et d’une programmation musicale, se déclinant en différentes performances et une salle d’écoute immersive.

C.R.A.Z.Y. a marqué en 2005 le début d’une belle histoire entre la section Giornate degli Autori et le cinéma québécois. Le film de Jean-Marc Vallée y a connu un succès instantané qui s’est reproduit partout dans le monde. D’autres films marquant de notre cinématographie, notamment Incendies, de Denis Villeneuve, ont été présentés en première mondiale dans cette section aussi connue sous le nom de Venice Days.

C’est la version restaurée en 2021 sous la supervision de Jean-Marc Vallée lui-même, à la suite du renouvellement des droits musicaux de son imposante trame musicale de 25 chansons, qui sera projetée ce jeudi soir à la Sala Laguna du Lido de Venise en présence de ses fils.

« Seuls certains aspects techniques de l’image et du son ont été modifiés afin qu’ils correspondent aux standards de qualité d’aujourd’hui. J’espère que son humour saura toujours vous arracher quelques rires, que vous lui pardonnerez ses maladresses, et que son hommage à la famille vous donnera envie de célébrer la vôtre dans un esprit d’acceptation de nos différences. Bon cinéma », avait déclaré Jean-Marc Vallée avant la projection de la version restaurée de son chef-d’œuvre. Trois mois, jour pour jour, avant sa mort.