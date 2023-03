Guillaume Cyr et Sonia Cordeau dans Bungalow

Bungalow et Les 12 travaux d’Imelda parmi les gagnants

À quelques jours de sa sortie en salle, le film québécois Bungalow, mettant en vedette Sonia Cordeau et Guillaume Cyr, vient de remporter le Grand prix du jury au Festival du film canadien de Dieppe, en France.

Le long métrage de Lawrence Côté-Collins, qui prendra l’affiche le 7 avril prochain, raconte l’histoire d’un couple qui achète un bungalow pour en faire sa maison de rêve. Le projet, ponctué de mauvaises décisions, se transformera plutôt en cauchemar.

Bungalow n’est pas la seule œuvre québécoise à avoir retenu l’attention du jury lors du festival, qui s’est tenu du 23 au 26 mars. Les 12 travaux d’Imelda, de Martin Villeneuve, Noémie dit oui, de Geneviève Albert, et Farador, d’Édouard A. Tremblay, comptent aussi parmi les gagnants.

Le réalisateur Martin Villeneuve, qui incarne le rôle de sa grand-mère paternelle Imelda Turcotte Villeneuve dans Les 12 travaux d’Imelda, a remporté le prix d’interprétation masculine.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Michel Barrette, Robert Lepage, Anne-Marie Cadieux et Ginette Reno font partie de la distribution de ce film que le collègue Jean Siag a décrit comme étant « à la fois drôle et dramatique, et complètement déroutant ».

Le prix d’interprétation féminine a pour sa part été remis à Kelly Depeault pour son rôle dans Noémie dit oui. Le long métrage de Geneviève Albert, qui sera présenté dans quelque 300 salles en France dès la fin du mois d’avril, a aussi triomphé dans la catégorie meilleur film.

Farador, d’Édouard A. Tremblay, a de son côté remporté le prix du public.