Autant de « fuck » que dans un film de Tarantino. La même quantité de sang aussi, et de références à la drogue. Tout ça sur Like a Prayer, de Madonna. La nouvelle bande-annonce de Deadpool & Wolverine n’épargne pas le public « familial » des œuvres de superhéros.

Ryan Reynolds reprend le rôle du plus bavard des mutants vêtus de rouge pour la première aventure de Deadpool dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU). Pour sauver ses proches d’une menace inconnue, il recrute – de force – Wolverine, incarné pour la dixième fois par Hugh Jackman.

Réalisé et coscénarisé par le Montréalais d’origine Shawn Levy (Free Guy, This Is Where I Leave You), Deadpool & Wolverine compte aussi dans sa distribution Emma Corin (The Crown), qui joue vraisemblablement l’antagoniste Cassandra Nova, Matthew Macfayden (Succession) dans le rôle de Paradox, ainsi que Morena Baccarin et plusieurs autres comédiens qui incarnaient les amis de Wade Wilson vus dans les deux Deadpool précédents.

Selon les rumeurs, le seul film du MCU de 2024 réserve de nombreuses surprises aux amateurs, mais peu d’indices se retrouvent dans la bande-annonce. On peut toutefois y repérer des éléments de la série Loki.

Deadpool & Wolverine est attendu le 26 juillet.