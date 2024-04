Joaquin Phoenix a livré une performance « vraiment terrible » dans le film Napoleon, selon l’acteur écossais Brian Cox, qui estime qu’il aurait été lui-même bien meilleur dans le rôle.

Vedette de la série Succession, Brian Cox a été invité à discuter au sein d’un panel, mardi, lors du HistFest de Londres (un festival d’histoire). Il a été question du drame historique Napoleon, sorti en novembre 2023, et accueilli par une critique mitigée, certains y voyant des incongruités historiques.

Selon Brian Cox, c’est d’abord l’interprète du rôle-titre, l’acteur américain Joaquin Phoenix (Gladiator, Joker) qu’il faut blâmer.

« C’est vraiment épouvantable », a-t-il dit après avoir qualifié de « terrible » l’interprétation de Joaquin Phoenix. « Je ne sais pas à quoi il pensait. Je pense que c’est totalement de sa faute et je ne pense pas que Ridley Scott [le réalisateur de Napoleon] l’aide. Je l’aurais beaucoup mieux joué que Joaquin Phoenix, je vous le dis. On peut dire que c’est un bon drame. Non. Ce sont des mensonges », a dit Brian Cox, cité dans le journal londonien The Standard.

Brian Cox a lui-même donné dans le film historique : il interprétait le rôle d’Argyle Wallace dans le film Braveheart, en 1995. Selon lui, son partenaire de jeu, Mel Gibson, a pour sa part été « formidable », même si Braveheart contient « un tas de mensonges ». Brian Cox a aussi attaqué l’ex-président américain Donald Trump. Un « idiot », selon lui.

Brian Cox, 77 ans, n’a pas la langue dans sa poche. Dans les dernières années, il s’en est pris à la culture woke, il a critiqué « La Méthode » (des principes d’interprétation suivis par de nombreux grands acteurs américains), et il a soutenu publiquement l’écrivaine J. K. Rowling dans la controverse avec la communauté transgenre.