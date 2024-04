Déception pour les admirateurs de Quentin Tarantino : le réalisateur américain a abandonné son projet de film The Movie Critic, qui devait marquer sa troisième collaboration avec l’acteur Brad Pitt.

C’est ce qu’a révélé jeudi le magazine Deadline, en spécifiant que Quentin Tarantino a simplement « changé d’avis ».

Ce film devait être son dixième (en comptant comme un seul les deux volumes de Kill Bill), mais aussi son dernier : Tarantino a souvent dit qu’il arrêterait sa carrière après avoir réalisé 10 films. Toujours selon Deadline, le réalisateur de Pulp Fiction a choisi de retourner à la place à dessin pour déterminer ce que sera ce fameux dernier film.

Pas plus tard qu’en février, les médias américains avaient annoncé que Brad Pitt serait la vedette principale de The Movie Critic, lui qui a tenu les premiers rôles dans Inglourious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood. The Movie Critic devait raconter l’histoire d’un homme qui signait des critiques de cinéma dans une revue pornographique, à la fin des années 1970. Le tournage devait débuter cette année.