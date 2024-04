(Los Angeles) Le dérangeant Civil War, qui raconte la descente aux enfers d’une Amérique divisée dans un avenir proche, reste de justesse en tête du box-office nord-américain ce week-end, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le long métrage choc et dystopique avec Kirsten Dunst, Jesse Plemons (qui forment un couple dans la vraie vie) et Wagner Moura a récolté 11 millions de dollars de vendredi à dimanche aux États-Unis et au Canada, d’après la même source.

Kirsten Dunst y campe une photojournaliste traversant un pays ravagé par une guerre civile.

Juste derrière, arrive le film d’horreur Abigail avec 10 millions de dollars. Dans ce film non dénué d’humour, des criminels kidnappent la fille d’un membre de la pègre, avant de se rendre compte qu’elle est un vampire et qu’elle va leur faire payer son enlèvement.

En troisième position, on retrouve Godzilla x Kong : The New Empire, son immense reptile et son célèbre gorille avec 9,5 millions de dollars.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare est quatrième avec 9 millions. Ce film d’action de Guy Ritchie, avec Henry Cavill, Eiza González et Henry Golding, raconte l’histoire du recrutement de soldats hautement qualifiés pour combattre les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Spy x Family Code : White, film d’animation japonais, se place à la cinquième place avec 4,9 millions de dollars.

Voici le reste du top 10

6– Kung Fu Panda 4 (4,6 millions)

7– Ghostbusters: Frozen Empire (4,4 millions de dollars)

8– Dune : Part Two (2,9 millions)

9- Monkey Man (2,2 millions)

10- The First Omen (1,7 million)