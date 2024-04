(Londres) Hugh Grant a reçu « une énorme somme d’argent » dans le règlement à l’amiable d’une poursuite qui accusait le tabloïd The Sun d’avoir illégalement mis sur écoute son téléphone, placé un dispositif de localisation sur sa voiture et entré par effraction chez lui pour l’espionner, a déclaré l’acteur mercredi après l’annonce de l’accord au tribunal.

Associated Press

L’acteur britannique, qui avait, comme le prince Harry, poursuivi News Group Newspapers, a déclaré mercredi qu’il avait accepté à contrecœur de régler à l’amiable, car il aurait pu se retrouver avec une énorme facture juridique même s’il avait eu gain de cause au procès.

Selon les règles du tribunal civil, il aurait dû payer des frais juridiques aux deux parties si on lui avait accordé une livre de moins que l’offre contenue dans le règlement à l’amiable.

Le montant du règlement n’a pas été divulgué. Grant a déclaré qu’il verserait l’argent à des organismes comme Hacked Off, créé après que des révélations de piratage téléphonique en 2011 ont fait tomber News of the World, de l’empire Rupert Murdoch, et ont conduit à une enquête gouvernementale sur des pratiques de presse illégales.

News Group Newspapers (NGN) a indiqué dans un communiqué qu’il n’admettait aucune responsabilité et que le règlement était dans l’intérêt financier des deux parties afin d’éviter un procès coûteux.

Hugh Grant et d’autres plaignants ont allégué que NGN, aussi une filiale de l’empire médiatique construit par Murdoch, avait violé leur vie privée par le biais d’activités illégales généralisées, notamment l’embauche d’enquêteurs privés pour intercepter des messages vocaux, mettre des téléphones sur écoute, pister des voitures et utiliser la tromperie pour accéder à des informations confidentielles, entre 1994 et 2016.

Grant a raconté dans une déclaration de témoin qu’il n’avait jamais pu savoir qui était entré par effraction en 2011 dans son appartement, au quatrième étage. La porte avait été arrachée de ses gonds et l’intérieur avait des allures de scène de lutte, mais rien ne manquait dans l’appartement. Or, deux jours plus tard, The Sun publiait un article détaillant l’intérieur de l’appartement et les « signes d’une dispute domestique ».

L’acteur s’est ensuite dit étonné lorsqu’un détective privé engagé par le tabloïd a admis que des personnes travaillant pour le journal avaient « cambriolé » son appartement et placé un dispositif de localisation sur sa voiture.

Hugh Grant avait déjà réglé une autre poursuite contre News of the World de Murdoch pour avoir piraté son téléphone.

« Comme c’est souvent le cas avec des personnes totalement innocentes, ils m’offrent une énorme somme d’argent pour que cette affaire ne soit pas portée devant les tribunaux, a écrit l’acteur sur le réseau social X mercredi. Même si chaque allégation était prouvée devant le tribunal, je serais toujours responsable de quelque chose qui approche les 10 millions de livres de frais » (17,2 millions CAN).