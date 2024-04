Sans surprise, Civil War domine le box-office québécois du week-end dernier. Or, le film symphonique sur la musique d’Harmonium s’est hissé en deuxième place.

La captation du concert Histoire sans paroles : Harmonium symphonique a récolté près de 300 000 $ aux guichets lors de son premier week-end d’exploitation au grand écran, soit environ 80 000 $ de moins que la superproduction Civil War (377 000 $) mettant en vedette Kirsten Dunst.

Le succès remporté par le film sur la musique d’Harmonium incite ses producteurs à prolonger sa diffusion en salle qui ne devait durer qu’un week-end. Il sera de nouveau à l’affiche du 18 au 21 avril, partout au Québec.

Les autres films du top 5 sont, dans l’ordre : Godzilla x King Kong : The New Empire, Dune : Part Two et Kung Fu Panda 4. Le deuxième volet de Dune, réalisé par Denis Villeneuve, a dépassé les 8 millions de recettes au guichet au Québec.