L’aide américaine promise à Kyiv a été accueillie avec soulagement en Ukraine

Marc Santora The New York Times

(Kyiv) Le lieutenant ukrainien se trouvait à une position de tir sur le front est, à la tête d’une unité d’artillerie utilisant des obusiers M777 et d’autres gros canons fournis par les États-Unis. Au même moment, les législateurs américains se réunissaient à Washington pour décider si ses canons seraient contraints de se taire par manque de munitions.

Mais lorsque le lieutenant est retourné à sa base samedi soir, il a reçu la nouvelle que des millions d’Ukrainiens et lui avaient prié pour entendre.

« Je venais d’entrer dans le bâtiment après un changement d’équipe lorsque les gars m’ont informé que le programme d’aide à l’Ukraine avait finalement été approuvé par le Congrès », a déclaré le lieutenant, qui n’est identifié que par son prénom, Oleksandr, conformément au protocole militaire. « Nous espérons que ce programme d’aide nous parviendra dès que possible. »

La décision des législateurs américains de reprendre l’aide militaire après des mois de retards coûteux a été accueillie par un soupir de soulagement collectif et un élan de gratitude dans une Ukraine meurtrie et ensanglantée. Les soldats et les civils ont déclaré qu’il avait peut-être tardé à venir, mais que le soutien américain signifiait bien plus que des balles et des bombes.

Il offrait quelque chose de tout aussi important : l’espoir.

Immédiatement après le vote du Congrès, les citoyens ukrainiens se sont rendus sur les réseaux sociaux pour remercier et exprimer leur joie en publiant des mèmes du drapeau américain mêlant l’imagerie ukrainienne à des symboles américains tels que la statue de la Liberté.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Une immense œuvre murale a été peinte par l’artiste italien Jorit sur un immeuble de la ville ukrainienne de Marioupol, sous contrôle russe.

« J’ai les larmes aux yeux », a déclaré Anton Gerashchenko, fondateur de l’Institut ukrainien pour l’avenir, un groupe de recherche, dans un message.

Tant de souffrance, tant de douleur. Tant d’amis et de personnes merveilleuses ont disparu au cours de ces horribles années de guerre. Maintenant, il y a de l’espoir pour sauver plus de vies de ceux qui sont encore en vie. Anton Gerashchenko, fondateur de l’Institut ukrainien pour l’avenir

L’aide militaire de 60 milliards de dollars approuvée par la Chambre des représentants devrait être votée par le Sénat et signée par le président Joe Biden dès mardi. Le Pentagone a déclaré qu’il pourrait reprendre l’envoi d’armes à l’Ukraine dans les jours à venir, grâce à un réseau logistique bien établi.

Des délais à prévoir

Bien que le Pentagone n’ait pas donné de détails sur le contenu du premier programme d’aide, les États-Unis ont fourni l’essentiel des munitions dont les forces ukrainiennes ont le plus grand besoin, notamment des obus pour l’artillerie et des roquettes de précision pour les frappes à plus longue distance.

PHOTO BRENDAN HOFFMAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le 15 mars dernier, des soldats ukrainiens s’entraînaient avec un véhicule blindé fourni par les États-Unis.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que les États-Unis contribueraient probablement aussi au réapprovisionnement des systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée de l’Ukraine, notamment des missiles capables d’intercepter les missiles balistiques russes qui sont utilisés de manière dévastatrice sur le réseau énergétique de l’Ukraine.

Certains articles, comme les obus d’artillerie, pourraient commencer à arriver assez rapidement, mais les commandants ukrainiens et les analystes militaires ont averti qu’il faudrait des semaines avant que l’aide américaine ne commence à avoir un effet direct sur les combats.

« La situation sur la ligne de front continuera donc probablement à se détériorer pendant cette période, en particulier si les forces russes augmentent leurs attaques pour profiter de la fenêtre limitée avant l’arrivée de la nouvelle aide américaine », ont écrit les analystes de l’Institute for the Study of War (Institut pour l’étude de la guerre), un groupe de recherche établi à Washington, au cours du week-end.

PHOTO NICOLE TUNG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Soldat ukrainien se trouvant à une position de tir dans la région de Donetsk, à la fin de mars

Oleksandr a déclaré que les Russes semblaient récemment déterminés à lancer un maximum de ressources dans la bataille le plus rapidement possible afin de tirer parti de l’arsenal épuisé de l’Ukraine.

Les Russes n’épargnent rien, ni les bombes aériennes ni l’artillerie. Oleksandr, lieutenant de l’armée ukrainienne

« [Les Russes] peuvent tirer jusqu’à deux ou trois Lancet pour chacun de nos canons en une journée, alors qu’un Lancet coûte plus cher que le canon lui-même », a estimé Oleksandr, faisant référence à l’un des drones russes les plus sophistiqués.

Les forces russes à l’offensive

Franz-Stefan Gady, consultant à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que même avec l’aide des États-Unis, la situation de la défense aérienne « restera difficile pendant de nombreux mois ». Le renouvellement de l’aide américaine permettra toutefois aux pays européens d’accélérer leur propre production d’armes, a-t-il ajouté.

Mick Ryan, un major-général de l’armée australienne à la retraite, membre du Lowy Institute, un groupe de recherche établi à Sydney, a écrit que le réapprovisionnement des défenses aériennes et de l’artillerie serait la priorité absolue pour l’Ukraine, mais que le projet de loi permettait d’apporter d’autres soutiens cruciaux et moins visibles. Il s’agit notamment de « pièces détachées pour les chars et les véhicules blindés américains, de drones, de mortiers, de radios, d’équipements d’ingénierie et de toute la panoplie d’équipements nécessaires sur le champ de bataille moderne », a-t-il écrit sur sa page Substack.

Depuis que l’aide américaine a cessé d’affluer en Ukraine cette année, la Russie a pu s’emparer de plus de 360 km2 de terres, selon l’Institute for the Study of War.

L’Ukraine ayant été contrainte de passer à la défense, l’arsenal russe a été renforcé par la livraison de missiles et de drones en provenance d’Iran et de Corée du Nord, tandis que le soutien de la Chine a permis à Moscou d’atténuer l’impact des sanctions, aidant ainsi le Kremlin à adapter son économie en temps de guerre.

PHOTO NANNA HEITMANN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La Russie aurait réussi à remplacer plus de 315 000 soldats qui ont été tués ou blessés au combat.

La Russie a également réussi à remplacer plus de 315 000 soldats qui ont été tués ou blessés au combat, selon des responsables américains.

L’armée russe est aujourd’hui 15 % plus importante que lorsqu’elle a envahi l’Ukraine, a déclaré le général Christopher Cavoli, chef du commandement européen des États-Unis, lors d’un témoignage devant le Congrès avant le vote de samedi.

Les responsables ukrainiens ont prévenu que la Russie préparait le terrain pour une offensive de plus grande envergure à la fin du printemps ou au début de l’été.

Bien que les Russes n’aient pas réussi jusqu’à présent à exploiter le déficit en hommes et en armes de l’Ukraine pour réaliser une percée majeure, les analystes militaires ont averti qu’ils pourraient encore réaliser des avancées significatives dans les semaines à venir.

Les forces russes continuent d’avancer à l’ouest de la ville d’Avdiïvka, autour de la position de tir où se trouvait Oleksandr samedi. Elles pilonnent également la forteresse de Chasiv Yar, située au sommet d’une colline et stratégiquement importante, dans l’est de l’Ukraine.

Si les forces du Kremlin parviennent à s’emparer des hauteurs de la région, une agglomération des plus grandes villes de la région du Donbass encore sous contrôle ukrainien serait menacée.

« Une journée un peu différente »

Comme ils le font jour après jour depuis plus de deux ans, les secouristes d’Odessa, sur la mer Noire, à Sumy, près de la frontière nord de l’Ukraine avec la Russie, se sont empressés d’extraire des personnes des décombres de bâtiments bombardés, alors que la Chambre des représentants votait samedi.

PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS Des gens passent devant un mur commémoratif où sont affichées des photos de soldats ukrainiens tués pendant la guerre, en plein cœur de Kyiv.

« Mais cette journée est encore un peu différente », a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son discours à la nation samedi soir. « Aujourd’hui, nous avons reçu la décision tant attendue : le programme de soutien américain pour lequel nous nous sommes tant battus. »

M. Zelensky a déclaré dimanche à l’émission Meet the Press de la chaîne NBC que cette aide « soutiendra l’Ukraine et enverra un signal fort ». Il a ajouté que cela signifiait que l’Ukraine ne deviendrait pas « un deuxième Afghanistan ».

Le Kremlin, dont les législateurs américains ont dit qu’il orchestrait une campagne sophistiquée pour façonner l’opinion publique américaine et saper le soutien à l’Ukraine, a réagi avec un mélange de fanfaronnade et de fureur.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’assistance militaire ne ferait que contribuer à la « ruine » de l’Ukraine. Si les dispositions de la législation permettant aux États-Unis de saisir des milliards d’actifs gelés de la banque centrale russe pour financer la reconstruction de l’Ukraine sont utilisées, a-t-il averti, l’Amérique « devra en répondre ».

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

Lisez la version originale de l’article (en anglais ; abonnement requis)