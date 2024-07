(Bagdad) Des roquettes ont été tirées jeudi et vendredi en direction de deux bases accueillant des troupes de la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis en Irak et en Syrie, ont indiqué des responsables sécuritaires irakiens et américains et une ONG.

Agence France-Presse

En Irak, « quatre roquettes sont tombées à proximité » de la base d’Aïn al-Assad, dans la province d’al-Anbar (ouest), a indiqué une source sécuritaire irakienne.

Un autre responsable sécuritaire irakien a déclaré qu’une attaque avait eu lieu avec « un drone et trois roquettes » qui ont été retrouvés près du périmètre de la base.

Un responsable américain a déclaré que les projectiles avaient atterri à l’extérieur de la base sans causer de dégâts humains ou matériels, selon les premières informations. Toutes les sources ont témoigné sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisées à parler aux médias.

Dans l’est de la Syrie, une base de la coalition installée à l’intérieur du champ gazier de Conoco a été visée dans la nuit « depuis les zones sous contrôle des milices pro-iraniennes », a indiqué vendredi l’Observatoire syrien des droits de la personne (OSDH).

« Au moins une roquette est tombée dans le secteur de la base », a précisé cette ONG basée en Grande-Bretagne, mais disposant d’un important réseau d’informateurs en Syrie. Les deux attaques n’ont pas été revendiquées dans l’immédiat.

« Coopération »

En Syrie, les forces de la coalition dirigée par les États-Unis, qui sont intervenues en 2014 pour défaire le groupe État islamique (EI), ont établi des bases dans les zones contrôlées par les forces kurdes.

Ces nouvelles attaques sont survenues après la tenue cette semaine à Washington d’une réunion de sécurité entre responsables irakiens et américains sur l’avenir de la coalition en Irak. Les groupes soutenus par l’Iran avaient exigé son retrait.

Le ministère américain de la Défense a indiqué mercredi que les délégations étaient parvenues à un « accord sur le concept d’une nouvelle phase des relations bilatérales en matière de sécurité ». Cette phase inclurait « une coopération par le biais d’officiers de liaison, de formations et de programmes traditionnels de coopération en matière de sécurité ».

Avec le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, plus de 175 tirs de roquettes et frappes de drones avaient visé les bases américaines en Irak et en Syrie. La « Résistance islamique en Irak », nébuleuse de mouvements irakiens pro-Iran, en avait revendiqué la plupart, disant soutenir les Palestiniens.

Les groupes soutenus par l’Iran avaient largement mis fin à ces attaques après la mort fin janvier de trois soldats américains dans une frappe dans le désert jordanien, à la frontière avec la Syrie, qui avait entraîné une riposte militaire des États-Unis contre des forces pro-iraniennes en Irak et en Syrie.

Le 16 juillet, deux drones avaient été lancés contre des troupes de la coalition stationnées sur la base d’Aïn al-Assad, sans faire de dommages ni de blessés.

Les États-Unis déploient environ 2500 soldats en Irak et près de 900 en Syrie, au sein de la coalition antidjihadiste.