Irak Des roquettes tirées contre une base de la coalition internationale dirigée par les États-Unis

(Bagdad) Des roquettes ont été tirées jeudi et vendredi en direction de deux bases accueillant des troupes de la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis en Irak et en Syrie, ont indiqué des responsables sécuritaires irakiens et américains et une ONG.