Le niveau d’endettement des pays en développement atteint un niveau critique qui limite dramatiquement la capacité de leur gouvernement à fournir les services essentiels requis par la population en matière de santé ou d’éducation.

Une ONG norvégienne plaide pour un effort international coordonné des créanciers des pays en question afin de réduire leur dette à un niveau raisonnable.

François Audet, de l’UQAM, note que les pays riches, aux prises avec leurs propres difficultés budgétaires, sont mal disposés à ce sujet.

Dans un récent rapport qui dresse un portrait alarmant de la situation, Norwegian Church Aid relève que la crise de la dette à laquelle ces États font face est la « plus sévère » de leur histoire et risque d’en pousser plusieurs en défaut de paiement si rien n’est fait pour alléger leur fardeau.

Le secrétaire général de l’organisation caritative, Dagfinn Høybråten, note en préambule du rapport que le G20 a mis en place il y a quelques années un mécanisme devant permettre aux pays en difficulté d’obtenir une réduction de leur dette, mais que les résultats se font attendre.

« Il faut en faire beaucoup plus », plaide l’administrateur, qui s’alarme de l’impact des difficultés budgétaires des pays touchés sur les populations les plus défavorisées, particulièrement fragiles face à toute réduction de services publics.

Une part importante des dépenses

Les données colligées par Norwegian Church Aid indiquent que seuls 20 % des 150 pays considérés n’ont pas de problème d’endettement.

En moyenne, le coût du service de la dette représente 41,6 % des dépenses de ces États et atteint 55 % si on considère uniquement la zone africaine. Il excède généralement en importance les dépenses totales en éducation, en santé et en services sociaux.

Le financement des prêts obtenus représente en moyenne 2,7 fois les dépenses en éducation et 4,2 fois les dépenses en santé.

Parmi les pays signalant des investissements pour contrer le réchauffement climatique, le service de la dette est 54 fois plus important.

La situation survient alors que la pandémie de COVID-19 a entraîné un fort recul du PIB des pays en développement et favorisé une « accélération dramatique » de l’inflation qui rend l’obtention de denrées essentielles encore plus coûteuse. La guerre en Ukraine a amplifié le problème en affectant le prix de l’énergie et de la nourriture. Les coûts d’emprunt ont augmenté en raison des hausses de taux d’intérêt décidées par plusieurs pays riches pour contrer l’inflation.

Des pays en position critique

Une analyse historique de la situation des pays en développement montre que la crise de la dette actuelle se développe depuis près d’une quinzaine d’années et a été alimentée d’abord par la grave crise financière de 2008-2009 et une chute marquée des cours internationaux des matières premières de 2014 à 2016.

Les difficultés découlant d’un endettement excessif ont poussé plusieurs pays à interrompre leurs paiements depuis l’arrivée de la COVID-19 et la tendance s’accélère, note dans une récente analyse le Lowy Institute.

L’institut de recherche australien note que le Tchad et la Zambie se sont retrouvés dans cette situation en 2020, suivis en 2022 par le Ghana et le Sri Lanka. Plus d’une vingtaine de pays sont en position critique et pourraient leur emboîter le pas.

La situation au Sri Lanka témoigne de l’instabilité politique pouvant découler d’un niveau d’endettement excessif.

Le gouvernement, en manque de devises étrangères, avait suspendu les paiements liés à des emprunts locaux et internationaux d’une valeur de près de 100 milliards US alors que la population faisait face à des pénuries de nourriture, de gaz de cuisson et de médicaments.

PHOTO ISHARA S. KODIKARA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe (en blanc)

La colère populaire a forcé le départ du président en poste et son remplacement par l’ex-premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui s’est félicité fin juin d’avoir réussi à restructurer la dette du pays pour donner plus de latitude budgétaire à son gouvernement.

La Chine prête secours

François Audet, qui dirige l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), note que plusieurs pays dans le besoin ont réussi à éviter le pire pour l’heure en faisant appel notamment à la Chine, qui est devenue un prêteur majeur.

Pékin, note-t-il, se montre plus flexible que le Fonds monétaire international (FMI), qui assortit son soutien financier à des plans prévoyant souvent des ponctions importantes dans les dépenses publiques durement ressenties par la population.

Faute d’action concertée pour réduire leur niveau d’endettement, les années à venir risquent d’être difficiles, prévient M. Audet, qui compare la situation actuelle à celle que l’on avait observée en Amérique latine au début des années 1980. Plusieurs pays s’étaient alors retrouvés en défaut de paiement.

Le Norwegian Church Aid note qu’il est important que tous les créanciers contribuent à l’effort, y compris les institutions multilatérales comme le FMI qui demeurent les principaux prêteurs pour les pays les plus défavorisés.

Le hic, note M. Audet, est qu’il n’y a guère d’appétit à l’heure actuelle parmi les pays développés pour accorder d’importantes réductions de dette.

Nombre de ces pays ont leurs propres ennuis budgétaires post-COVID-19 et risquent de se montrer rétifs à une telle démarche.

« On n’est pas dans une période où la générosité est à l’honneur », souligne M. Audet.