L’artiste visuel montréalais Manuel Mathieu a remporté le prix du meilleur court métrage, avec son œuvre Pendulum, à l’issue de la 41e édition du Festival international du film sur l’art. Présenté en première mondiale, le film évoque la recherche d’un équilibre entre le passé et le futur incertain des peuples noirs.

Pendulum est le premier projet cinématographique de Manuel Mathieu à être diffusé. Tout comme ses tableaux, sculptures et installations, le court métrage s’inscrit dans une quête des rencontres phénoménologiques qui questionnent les relations de pouvoir qui nous définissent. Il est aussi un film sur la lutte pour l’égalité, la liberté et un futur commun plus harmonieux.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Manuel Mathieu

Le jury du FIFA a justifié son choix de récompenser ce court métrage de 11 min en vantant « son récit authentique, sa palette de couleurs, sa conception sonore et sa musique ». Il ajoute : « Nous avons particulièrement apprécié son utilisation poétique du silence et la façon dont il embrasse le temps non linéaire. Nous avons été touchés par la tangibilité des éléments naturels et avons eu l’impression d’être entraînés dans le film lui-même. Pendulum est resté dans nos mémoires longtemps après la fin du film. »

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Affiche du court métrage Pendulum, de Manuel Mathieu.

Pendulum traite de la recherche d’un équilibre entre le passé et un futur incertain des peuples noirs. Dans le film, une femme « gardienne de savoir » transporte sur ses épaules son héritage le plus précieux, soit la libération de son âme. « De cet héritage naît une chorégraphie spirituelle où des hommes apprivoisent leur propre liberté tout en faisant face à la complexité de leur humanité, explique le synopsis. Pendant ce perpétuel exorcisme, ils assimilent leur libération sous une pluie de comètes blanches. Que restera-t-il de notre essence ? Un jour nouveau se lève. »

Manuel a remercié le jury pour « cette belle reconnaissance ». « Le cinéma est une nouvelle aventure pour moi, dit-il dans une vidéo envoyée au FIFA. Je suis très content de voir comment ce film est reçu et touche les gens. » Le film était sous la direction photo de Jonathan Auger. Les cinq interprètes sont Mireille Métellus, François Guy, Philippe Racine, Maxime Mompérousse et Lyndz Dantiste.

Pendulum sera disponible en ligne sur le site du FIFA à partir de vendredi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Manuel Mathieu avec son galeriste Hugues Charbonneau, lors de sa dernière exposition au Belgo, en septembre dernier.

De retour à Montréal après sa résidence à la Cité des arts de Paris, Manuel Mathieu s’affaire à terminer ses mosaïques qu’il destine à la station Édouard-Montpetit du Réseau express métropolitain (REM). Il prépare aussi sa prochaine exposition en Chine, prévue pour juillet à la Fondation K11 du Dr Adrian Cheng, collectionneur et réputé promoteur culturel de Hong Kong.

Artiste multidisciplinaire et peintre renommé sur la scène internationale de l’art contemporain, Manuel Mathieu explore les thèmes de la violence historique, de l’effacement, de la nature et de l’héritage spirituel. L’effet vibratoire de son travail offre des façons alternatives pour appréhender le monde. Originaire d’Haïti et diplômé du Goldsmith’s College de Londres, il expose depuis plusieurs années à travers le monde, étant représenté par des galeries à Montréal, Londres, Chicago et Hong Kong.