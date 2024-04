Les passants qui déambulaient sur la plage de Venice Beach, en Californie, lundi, ont eu la surprise de croiser des singes montés sur des chevaux.

Cette scène inattendue a été orchestrée pour faire la promotion du plus récent film de la franchise La planète des singes. Sur de nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir des personnes costumées en primate se promener tranquillement à dos de cheval sur le sable. Interrogés par des curieux, ils restent silencieux.

Réalisé par Wes Ball, Kingdom of the Planet of the Apes est le quatrième film de la franchise depuis qu’elle a été relancée en 2011.

Mettant en vedette Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon et William H. Macy, le long métrage prendra l’affiche le 10 mai prochain.

Voyez une vidéo de l’évènement