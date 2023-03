Dans Abraham Lincoln va au théâtre, Luc Bourgeois et Mani Soleymanlou incarnent avec brio des acteurs qui se glissent dans les habits de Laurel et Hardy.

Le printemps, le soleil, le vert. Voici quelques idées pour souligner l’arrivée des beaux temps.

La Presse

Larry Tremblay au TNM

Luc Bourgeois, Mani Soleymanlou, Bruno Marcil et Didier Lucien se partagent la scène dans la pièce Abraham Lincoln va au théâtre présentée au Théâtre du Nouveau-Monde jusqu’au 8 avril. Bien qu’il s’agisse d’une pièce difficile à résumer, selon la journaliste Stéphanie Morin, « Luc Bourgeois et Mani Soleymanlou (méconnaissable) sont brillants dans les rôles des faux Laurel et Hardy. Leur complicité, cette façon étonnante qu’ils ont de se compléter l’un l’autre, mais surtout leur talent à endosser l’humour physique — et très slapstick — qui émaille la pièce… tout dans leur interprétation tient de la haute voltige. » Lisez la critique de Stéphanie Morin Consultez le site du TNM

Le Festival Art souterrain fait la fête

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Une œuvre d’un des trois commissaires d’Art souterrain 2023, Ayrson Heràclito

Musique, rencontres, danse, partage… Voilà à quoi nous assistons lorsque nous visitons le parcours artistique du Festival Art souterrain. Une trentaine d’artistes exposent dans les espaces de Place Ville-Marie, du Centre de commerce mondial, du Palais des congrès, de l’édifice Jacques-Parizeau et de la Place de la cité internationale jusqu’au 9 avril. « Art souterrain est, encore cette année, plus qu’un déploiement d’art. C’est une façon d’animer et de transformer artistiquement le réseau souterrain de la métropole », explique le journaliste Éric Clément dans son article publié le 18 mars. Lisez l’article du journaliste Éric Clément Consultez le site du Festival Art souterrain

Sainte-Marie-la-Mauderne en tournée

PHOTO JUSTINE CHAMPAGNE, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT L’adaptation pour la scène du film La grande séduction est portée par une distribution inspirée.

La tournée de la pièce Sainte-Marie-la-Mauderne se poursuit. Elle s’arrête à la Maison des arts Desjardins de Drummondville le 22 mars, à 19 h 30, ainsi qu’à la salle André-Mathieu de Laval, le 24 mars, également à 19 h 30. La pièce met en vedette Michel Rivard, Normand Brathwaite et Fayolle Jean Jr. « L’une des grandes réussites de ce spectacle demeure la belle mise en scène de Frédéric Blanchette, qui réussit, avec deux ou trois bouts de ficelle, à nous faire passer d’un lieu à un autre, dans une île balayée par le vent où les maisons s’accrochent à flanc de rochers », mentionne la journaliste Stéphanie Morin dans sa critique publiée le 2 juillet 2022. Lisez la critique de Stéphanie Morin Consultez le site de la pièce

AKAntu et zi !

PHOTO TIRÉE DU SITE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L’ART AKAntu

Avec le partenariat du festival de musique électronique Mutek, le Festival international du film sur l’art (FIFA) clôturera sa 41e édition avec une performance d’AKAntu et zi !, dimanche. L’invitation : une expérience sensorielle aux sonorités afrobeat et électro portée par deux artistes émergents de Montréal, à l’Agora du Cœur des sciences de l’UQAM. L’évènement est gratuit et ne requiert aucune réservation. Léa Carrier, La Presse Consultez le site de l'événement

Quatre mini-concerts hip-hop à l’Ausgang Plaza

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Raccoon participera à la soirée Love & hip-hop à l’Ausgang Plaza, le 23 mars.

La soirée Love & hip-hop est de retour pour une deuxième année à l’Ausgang Plaza, située sur la Plaza Saint-Hubert, à Montréal. Le concept de celle-ci est simple : des artistes rap et R & B québécois se succèdent sur scène en offrant chacun un court concert d’une trentaine de minutes. Ceux au programme ce jeudi 23 mars sont le rappeur Raccoon, la beatmaker Modlee, l’auteur-compositeur-interprète Dee End et la chanteuse Mimo. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site de l'événement

Célébrer les 25 ans de Mezzo dans son salon

PHOTO CZAREK SOKOLOWSKI, AP Le Montréalais Bruce Liu, lauréat du prestigieux Concours de piano Chopin 2021, interprétera avec l’Orchestre Symphonique de Montréal le Concerto no 2 de Chopin, le 19 avril. Le concert sera diffusé sur Mezzo.

Les festivités du 25e anniversaire de Mezzo, qui ont commencé mardi, se poursuivent jusqu’au 1er mai avec une programmation fort intéressante composée de 25 concerts emblématiques et de 17 évènements en direct diffusés entre autres de Paris, Londres, Prague, Amsterdam et Barcelone. Parmi ces derniers, on trouve le pianiste Bruce Liu et l’Orchestre Symphonique de Montréal, le 19 avril. Du côté des concerts qui ont marqué les 25 dernières années de la chaîne consacrée à la musique classique, à la danse et au jazz, notons Claudio Abbado et Maurizio Pollini au Festival de Lucerne, Joyce DiDonato et Juan Diego Flórez à Covent Garden, puis Nikolaus Harnoncourt et Jonas Kaufmann à l’Opéra de Zurich. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site de Mezzo

Prism au Studio-Théâtre de l’Édifice Wilder

PHOTO ELIAS DJEMIL MATASSOV FOURNIE PAR DANSE DANSE Prism est une nouvelle création d'Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund.

Les chorégraphes Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund, le duo derrière Tentacle Trible, présente leur colorée nouvelle création, Prism. Empruntant à la fois au style de rue, aux arts martiaux et à la danse contemporaine, les cinq danseurs (incluant Lê Phan et Höglund) déploient leur gestuelle syncopée devant les miroirs dressés sur la scène. Résultat : leur image est reproduite et déconstruite à l’infini dans un ballet chromatique et pluriel. Une performance kaléidoscopique présentée jusqu’au 25 mars au Studio-Théâtre de l’Édifice Wilder.

Au cinéma : Crépuscule pour un tueur

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Crépuscule pour un tueur retrace la carrière du tueur à gages Donald Lavoie (Éric Bruneau). Travaillant pour patron de la pègre Claude Dubois (Benoît Gouin), Donald Lavoie se retrouve traqué par son clan après avoir été compromis dans une cause de double meurtre. Il sera ensuite informateur auprès de l’inspecteur Roger Burns (Sylvain Marcel). « Raymond St-Jean a bien relevé le défi en évitant toute glamourisation d’un homme au départ doté de charisme, dont la chute fut aussi abrupte que l’ascension fut rapide au sein de la pègre du sud-ouest de Montréal. Éric Bruneau en impose dans le rôle de Donald Lavoie en révélant à la fois la nature implacable d’un tueur capable d’exécuter froidement les ordres, tout autant que l’aspect plus fragile d’un individu en mal de validation », écrit le journaliste Marc-André Lussier dans sa critique du 10 mars dernier.