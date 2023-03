Déjà avril ! Voici quelques suggestions qui n’ont rien de mauvais tour.

Un conte de Simon Boulerice à la Maison symphonique

Le conte de Simon Boulerice Le pelleteur de nuages prendra vie ce dimanche, à 15 h, à la Maison symphonique. Sous la direction de Geneviève Leclair, l'Orchestre métropolitain et les acteurs Salomé Corbo, Fayolle Jean Jr et Adrien Belugou raconteront, en musique et en paroles, l'histoire d'Elliot, un jeune garçon atteint de vitiligo, maladie qui fait apparaître sur sa peau des taches blanches comme les cumulus. Ce concert jeunesse destiné aux enfants de 5 à 11 ans est une adaptation de l'album du même nom paru en 2018 aux éditions La courte échelle et illustré par Josée Bisaillon. Véronique Larocque, La Presse

Les 10 ans du Festival de la Voix

PHOTO CHARLES LABERGE, ARCHIVES LA PRESSE Quartom

PHOTO CHARLES LABERGE, ARCHIVES LA PRESSE Quartom

Le Festival de la Voix fête ses 10 ans. Du 1er au 28 avril, l'évènement qui met de l'avant les œuvres de compositeurs et de musiciens du Québec et du Canada proposera huit concerts de même que trois ateliers dans différents lieux de l'ouest de l'île de Montréal. Les célébrations débuteront ce samedi avec les voix féminines du Blue Dawn Quartet et la musique spirituelle du chœur gospel IMANI. Le lendemain, le public pourra entendre le quatuor vocal Quartom. Daniel Lavoie compte également parmi les artistes qui prendront part au festival au cours du mois. Véronique Larocque, La Presse

Cinéma d’auteur à Verdun

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ayana O’Shun, réalisatrice du documentaire Le mythe de la femme noire

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ayana O'Shun, réalisatrice du documentaire Le mythe de la femme noire

Il sera possible de visionner le documentaire Le mythe de la femme noire ce vendredi, en présence de la réalisatrice Ayana O'Shun, de même que samedi, dimanche et mercredi chez MultiCAUS, à Verdun, dans le cadre des projections offertes par Ciné-Quartier. L'organisme, qui présente des films d'auteur dans différents coins de la région métropolitaine, propose en avril et en mai une sélection fort intéressante d'œuvres récentes chez MultiCAUS : Dehors Serge dehors, de Pier-Luc Latulippe et Martin Fournier, Annie Colère, de Blandine Lenoir, et Close, de Lukas Dhont, font notamment partie de la programmation. Afin de permettre l'accès au plus grand nombre, les séances sont offertes sur contribution volontaire. Véronique Larocque, La Presse

Châteaux du ciel au Théâtre Denise-Pelletier

PHOTO DAVID OSPINA, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Dany Boudreault et Mary-Lee Picknell dans Châteaux du ciel

PHOTO DAVID OSPINA, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Dany Boudreault et Mary-Lee Picknell dans Châteaux du ciel

La pièce Châteaux du ciel suit la vie du roi Louis II (Dany Boudreault) de son couronnement à sa mort, à 40 ans. C'est surtout l'émotion qui est retenue dans cette œuvre écrite par Marie-Claude Verdier, mise en scène par Claude Poissant. « De l'émotion, il y en a beaucoup dans cette production finement mise en scène par Claude Poissant. Le spectacle est aussi porté par une solide distribution et une talentueuse équipe de concepteurs. Mentionnons la scénographie épurée d'Odile Gamache ; les éclairages soignés d'Éric Champoux ; et les splendides costumes d'époque de Marc Senécal », nous décrit le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée le 23 mars. À l'affiche jusqu'au 15 avril.

Jeans-Sébastien Girard à l’Étoile de Brossard

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’humoriste Jean-Sébastien Girard

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L'humoriste Jean-Sébastien Girard

L'humoriste Jean-Sébastien Girard poursuit sa tournée et s'arrête à L'Étoile de Brossard samedi 1er avril, pour y présenter son spectacle Un garçon par comme les autres. « Durant 80 minutes, l'humoriste a donné une solide performance, malgré quelques flottements dans sa livraison en cours de représentation (l'expérience de scène viendra vite corriger cela). Son spectacle trace le récit de sa vie à coups de blagues grivoises et méchantes. Un humour acerbe qui fait aussi réfléchir, sur les grandes et petites humiliations qui sont le lot de bien des existences », explique le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée le 16 mars.

Tire le coyote à la salle Pauline-Julien

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Tire le coyote

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Tire le coyote

Tire le coyote sera de passage ce samedi, 1er avril, à la salle Pauline-Julien dans l'arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Selon la journaliste Josée Lapointe, il s'agit d'« un spectacle tout en douceur et en lenteur, à l'image de son récent album, qui réchauffe l'âme des spectateurs. »

Aladdin débarque à la Place des arts

PHOTO DEEN VAN MEER, FOURNIE PAR DISNEY THEATRICAL PRODUCTIONS Le jeune Aladdin (Adi Roy) et ses fidèles comparses Babkak (Jake Letts), Omar (Ben Chavez) et Kassim (Colt Prattes), dans la production en tournée de Disney

PHOTO DEEN VAN MEER, FOURNIE PAR DISNEY THEATRICAL PRODUCTIONS Le jeune Aladdin (Adi Roy) et ses fidèles comparses Babkak (Jake Letts), Omar (Ben Chavez) et Kassim (Colt Prattes), dans la production en tournée de Disney

La comédie musicale Aladdin arrive à la Place des arts. Le succès de Broadway sera présenté jusqu'à dimanche à Montréal. Il reste plusieurs billets pour la représentation du 29 mars, à 20 h. « Un festival de couleurs et de merveilles, de costumes et de décors, de musique et de danse. La comédie musicale tirée du film Aladdin, c'est la rencontre de Hollywood et de Bollywood, le temps d'un mariage célébré avec faste. Un spectacle familial, rassembleur. Et digne de la recette magique de Disney », mentionne le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée le 29 mars.

Au cinéma : L’innocent

Le quatrième long métrage du réalisateur Louis Garrel, est selon notre critique Marc-André Lussier, une véritable réussite. Abel (Louis Garrel) et Michel (Roschdy Zem), deux détenus qui participent à des ateliers de jeu menés par Sylvie (Anouk Grinberg). « Retrouvant un peu l'esprit d'un cinéma du passé (ce qu'évoque graphiquement l'affiche), L'innocent est le fruit d'un vrai beau mélange de genres dont personne n'aurait pu prédire un aussi beau résultat. Appelons cela la magie du cinéma », nous dit Marc-André Lussier dans sa critique publiée le 24 mars.