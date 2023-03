Des Canadiens seront bien en vue lors d’une des plus grandes soirées d’Hollywood, puisqu’ils sont en lice pour un Oscar dans les catégories les plus prisées.

La Presse Canadienne

Les cinéastes Sarah Polley et James Cameron, tous deux natifs de l’Ontario, seront en compétition dans la catégorie du meilleur film pour leur long métrage respectif, Women Talking et Avatar : The Way of Water.

Polley est également en lice pour le scénario le mieux adapté pour son interprétation du roman Women Talking de Miriam Toews en 2018.

Dans les catégories de la performance, l’acteur canado-américain Brendan Fraser est en nomination dans la catégorie du meilleur acteur principal pour son rôle dans le film The Whale de Darren Aronofsky.

Le maquilleur montréalais Adrien Morot est aussi nommé pour son travail en maquillage et coiffure dans le film, avec Judy Chin et Anne Marie Bradley.

Pendant ce temps, la cinéaste torontoise Domee Shi est en compétition pour le meilleur long métrage d’animation, Turning Red, tandis que Wendy Tilby et Amanda Forbis, de Calgary, sont nommées dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation avec The Flying Sailor.

Deux Canadiens sont en lice pour le meilleur long métrage documentaire : Ina Fichman, de Montréal, fait partie de l’équipe nommée pour le film canado-américain The Fire Within : A Requiem for Katia and Maurice Krafft et le réalisateur torontois Daniel Roher pour le documentaire Navalny, sur l’empoisonnement d’un opposant politique en Russie.

Bryan Litson, qui travaille au bureau de Vancouver du studio de création Framestore, est en lice pour un prix pour les effets visuels pour son travail sur Top Gun : Maverick, avec Ryan Tudhope, Seth Hill et Scott R. Fisher.

La 95e cérémonie des Oscars sera présentée dimanche soir à 20 h, heure de l’Est, et sera diffusée au Canada sur CTV.