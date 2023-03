Shazam ! Fury of the Gods

Divine Helen Mirren

Dans Shazam ! Fury of the Gods, Helen Mirren incarne Hespera, doyenne des trois filles du dieu Atlas descendues sur Terre pour reprendre le pouvoir détenu par Shazam et ses frères et sœurs de sa famille d’accueil. C’est avec passion – et quelques mots de français – que l’actrice britannique nous a fait part de son admiration pour tout le travail des artisans derrière les superproductions.