Accident de dameuse

Plus de 30 os cassés pour l’acteur Jeremy Renner

(New York) « Amoché » après un grave accident de dameuse début janvier, l’acteur américain Jeremy Renner, connu pour son rôle de Hawkeye dans l’univers de superhéros Marvel, a annoncé samedi qu’il s’était cassé plus de 30 os mais qu’ils seront « réparés » et plus « forts ».