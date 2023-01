(Londres) Le film À l’Ouest, rien de nouveau, sur un jeune soldat allemand lors de la Première Guerre mondiale, domine les nominations aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, qui auront lieu le 19 février à Londres.

Agence France-Presse

À l’Ouest, rien de nouveau totalise quatorze nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur pour l’Allemand Edward Berger, selon les Bafta qui ont annoncé leur sélection jeudi.

Jamais un film réalisé dans une autre langue que l’anglais n’avait eu autant de nominations dans l’histoire des Bafta.

C’est une adaptation d’un roman pacifiste de 1929 écrit par Erich Maria Remarque. Il s’agit de l’un des exemples les plus influents de littérature antimilitariste, traduit dans plus de 60 langues et vendu à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde. Ce livre avait été brûlé lors des autodafés nazis. L’auteur, pourchassé dès 1930 par les nazis, avait dû s’exiler en Suisse, puis aux États-Unis.

Son adaptation au cinéma en 1930 par l’Américain Lewis Milestone avait alors obtenu l’Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.

La tragicomédie irlandaise Les Banshees d’Inisherin, qui a raflé trois Golden Globes à Los Angeles le 10 janvier, est sélectionnée dix fois, notamment dans la catégorie meilleur acteur pour Colin Farrell. Ce film raconte la fin abrupte d’une amitié sur une île imaginaire dans les années 1920.

Il y a également dix nominations pour Everything Everywhere all at once. Michelle Yeoh, déjà récompensée d’un Golden Globes, apparaît dans la catégorie meilleure actrice pour son interprétation dans ce film d’une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles.

Dans cette catégorie, elle sera en compétition avec Ana de Armas (Blonde), Emma Thompson (Mes rendez-vous avec Léo), Cate Blanchett (Tar).

Le biopic Elvis compte lui neuf nominations, dont celle d’Austin Butler pour meilleur acteur. Il a lui aussi reçu un Golden Globes pour son interprétation de la légende du rock’n’roll Elvis Presley.

La cérémonie des Bafta, comme celle des Golden Globes, donne un avant-goût des Oscars, qui ont lieu en mars à Los Angeles.

« L’éventail des films reconnus par nos 7500 votants, allant des superproductions aux débuts indépendants, offre une perspective britannique unique sur les meilleurs films du monde entier de cette année », a vanté jeudi Krishnendu Majumdar, le président des Bafta.