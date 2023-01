Stephanie Hsu, Michelle Yeoh et Ke Huy Quan dans une scène de Everything Everywhere All At Once.

Everything Everywhere All At Once en lice pour 11 Oscars

Everything Everywhere All at Once sera la production ayant le plus de chances de remporter des statuettes dorées lors de la prochaine soirée des Oscars. Le film, aussi fou qu’éclaté, de Dan Kwan et Daniel Scheinert (surnommés les Daniels), a recueilli pas moins de 11 citations, notamment dans les trois catégories reines : meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario original.

Suivent de près The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, cité neuf fois, de même que le film allemand All Quiet on the Western Front, d’Edward Berger, lequel, en plus d’être en lice dans la catégorie du meilleur film international, a été retenu dans huit autres catégories, dont celle du meilleur film.

PHOTO REINER BAJO, FOUNIE PAR NETFLIX, VIA ASSOCIATED PRESS Felix Kammerer et Albrecht Schuch dans All Quiet on the Western Front

Elvis, de Baz Luhrmann, est en lice dans huit catégories (la performance d’Austin Butler dans le rôle du King est notamment saluée dans la catégorie du meilleur acteur), et The Fabelmans, dans lequel Steven Spielberg évoque ses débuts de cinéaste, est nommé sept fois.

Il est à noter que les deux productions les plus populaires au box-office en 2022, Top Gun Maverick, cité six fois, et Avatar : The Way of Water, retenu dans quatre catégories, font aussi belle figure. Ils sont notamment en lice dans la catégorie du meilleur film.

Signalons également la présence de The Flying Sailor, une production de l’Office national du film du Canada réalisée par Wendy Tilby et Amanda Forbis, dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation. Pour l’institution canadienne, il s’agit d’une 77e présence aux Oscars. Women Talking, de la Canadienne Sarah Polley, a par ailleurs été sélectionné dans deux catégories prestigieuses : meilleur film et meilleur scénario adapté.

Il convient également de souligner la présence du Montréalais Adrien Morot, dont le travail sur The Whale, qui vaut notamment à Brendan Fraser d’être cité comme meilleur acteur, est souligné dans la catégorie maquillages et coiffures.

Présentée par Jimmy Kimmel, la 95e Soirée des Oscars aura lieu le 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles.