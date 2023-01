Après un succès monstre en salles, c’est demain, mardi, qu’atterri le film 23 décembre sur vos nombreuses plateformes.

Le succès commercial signé Miryam Bouchard, qui a récolté plus de 2 millions au box-office (se hissant parmi les vingt films ayant cumulé le plus de recettes en 2022, seul titre québécois de surcroît) sera disponible chez Videotron (Club Illico), Bell (Crave), Cogéco, Telus, Cinéplex, Apple TV et iTunes, en plus d’être toujours projeté dans quelques salles du Québec, faut-il le préciser (notamment au Starcité à Montréal, au Méga-Plex Pont-Viau à Laval, et au Cinéplex Odeon à Beauport).

Rappelons que le film choral de Noël, mettant en vedettes une jolie brochette de comédiens (Virginie Fortin, Bianca Gervais, François Arnaud, Catherine Brunet, Stéphane Rousseau, Michel Barrette et Guylaine Tremblay), scénarisé par India Desjardins et produit par Guillaume Lespérance, vient en outre de séduire le public français. Présenté au 26e Festival international du film de comédie de l’Alpe Huez, 23 décembre y a en effet fièrement remporté le prix « Coup de cœur du Jury ».

En entrevue avec le collègue Alexandre Vigneault, l’équipe présente sur place s’est félicitée de l’accueil si « chaleureux ». « On était assez impressionnés. Guylaine [Tremblay] est universelle : elle fait rire partout ! », s’est confié la scénariste.

Le jury de cette compétition internationale, présidé par Karin Viard (Tatie Danielle, Delicatessen), était composé de comédiens et humoristes, parmi lesquels le comédien québécois Antoine Bertrand.