Trompette, cor français, trombone, flûte traversière, hautbois, clarinette. Enfant, Anne Dorval a touché, brièvement, à tous les instruments. « Qu’est-ce que j’ai essayé aussi ? Ah oui, plus tard, j’ai pris des cours de batterie ! » Il ne s’agira pas de notre seule surprise.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de sa prise de bec avec Éric Zemmour en 2014

[Sur le plateau d’On n’est pas couché, le polémiste avait tenu des propos pour le moins étonnants sur l’homosexualité]

« Au lieu de m’emporter, ce qui aurait été bien, c’est que je me dépose, que j’aille parler avec lui, que je lui dise calmement : “J’aimerais ça avoir une conversation avec vous, est-ce qu’on peut se parler, est-ce qu’on peut aller déjeuner ?” Parce que oui, ses propos m’avaient piquée, pour les mères, pour toute la communauté LGBTQ+, pour tous les gens qui ne sont pas pareils comme les autres. »

À propos de la présentation de Mommy à Cannes

« Bien honnêtement, j’étais droguée. J’étais tellement traquée avant la montée des marches que Xavier [Dolan] m’avait donné un petit comprimé, qu’il prend lui-même pour se calmer. Mais on n’a pas le même poids, Xavier et moi. Et là, je suis devenue beaucoup trop de bonne humeur. Je me souviens du visage de ma fille qui pleurait, qui était complètement émue. C’est surtout son visage à elle dont je me souviens. Mais je ne me souviens pas d’avoir vu le film, en tout cas. »

À propos de son amour pour son petit-fils

« C’est aussi excessif [que son amour pour ses enfants]. C’est le même amour, mais ça se concrétise différemment. Je fais des choses avec mon petit Paul [2 ans] que je n’avais pas le temps de faire avec mes enfants, ou que je faisais plus vite, ou que je n’avais pas la patience de faire. Quand je suis avec lui, il n’y a rien d’autre qui existe, je ne touche même pas à mon téléphone. On est juste nous deux et on a ben du fun. »