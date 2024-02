On le sait amateur de lutte depuis quelques années, mais n’empêche : Robert Lepage qui discute avec un acrobate de la psychologie d’un lutteur en lui demandant « Est-ce qu’un vrai lutteur agirait comme ça ? », ça amuse autant que ça étonne. En amont d’un enregistrement d’un épisode de la série balado Juste entre toi et moi, nous avons passé la journée à Québec en compagnie de celui qui se prend beaucoup moins au sérieux qu’on se l’imagine.

Après avoir passé une journée en sa compagnie au Diamant de Québec, Dominic s’entretient avec Robert Lepage, dans son bureau, au sujet de son incomparable trajectoire et de son étonnant intérêt pour l’univers de la lutte. Il est aussi question de rock progressif, d’impro et de Ding et Dong, le film.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de l’aspect prédéterminé de la lutte

« On fait le vœu pieux de dire : “Regarde, tu fais semblant que c’est vrai et moi, je fais semblant que je te crois.” Et c’est le début du théâtre, ça ! On sait très bien que Marie Tifo n’est pas Maria Chapdelaine, mais on l’accepte, pour peu qu’elle nous en convainque. C’est un échange de crédibilité, c’est un jeu à deux. »

À propos des liens entre lutte et cirque

« J’ai commencé à me réintéresser à la chose circassienne parce que j’y trouvais la même énergie qu’il y avait dans la lutte avant. Les tous premiers shows du Cirque [du Soleil], c’était ça : il y avait de l’athlétisme, de l’acrobatie, des risques, des corps magnifiques. J’ai l’impression qu’au Québec, pendant un bout de temps, le départ de la lutte a été comblé par le nouveau cirque. »

À propos de ce qu’est un bon match de lutte

« Un bon match de lutte, c’est quand on sent qu’il y a des enjeux qui vont au-delà de ce qui se passe dans la salle. Il faut que l’arbitre soit vraiment bon, parce que l’arbitre représente la justice, et il faut qu’il montre que la justice, elle est souvent vendue. […] Le public ne voit pas juste des lutteurs se tapocher, il voit des injustices, des gens tricher, des gens honnêtes, prétentieux. C’est ce à quoi les gens réagissent. Un des personnages les plus importants, c’est le public. »