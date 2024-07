Dans les semaines précédant ce qui demeurera son ultime présence sur scène en solo, le 3 novembre 2023 à Saint-Eustache, Lise Dion sentait bien que son corps lui intimait de ralentir. Jusque dans les heures avant le lever du rideau, l’humoriste vomissait, et vomissait, et re-vomissait, les prémices de l’infarctus qui la contraindrait à interrompre un spectacle qui commençait à peine.

Huit mois après avoir dû prendre prématurément sa retraite de la route, Lise Dion revient sur l’infarctus qu’elle a vécu. L’humoriste explique pourquoi elle a toujours eu horreur de devoir annuler un spectacle, en plus de revenir sur certains des moments les plus loufoques ou difficiles de son improbable carrière.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de son respect du public

« Quelqu’un qui a le droit de faire une crise de vedette, c’est quelqu’un qui vient de t’opérer au cerveau, ou qui vient d’opérer ton enfant, ou qui m’a opéré pour le cœur. Ça, pour moi, ce sont des gens qui pourraient avoir des caprices. Mais des artistes qui font la vedette, qui font suer leur entourage, j’ai ben de la misère avec ça. C’est un non-respect de ton équipe, un non-respect du public. Si tu joues quelqu’un d’autre pendant que t’es sur scène, ça se peut qu’en entrevue, à un moment donné, le public s’en aperçoive que tu n’es pas aussi fin que t’en as l’air. »

À propos des médias sociaux

« J’ai déjà dit à des artistes : “On s’en fout de tes voyages.” Mes photos de voyage, je ne vais pas faire suer le monde avec ça. Parce qu’il y a des gens qui rêvent d’aller quelque part et qui n’ont pas l’argent pour le faire. Tu peux passer ta vie à avoir des rêves et ne pas avoir l’argent de tes rêves. Alors moi, en plus, juste pour en ajouter, je vais te montrer que je suis allée là et que c’était donc le fun ? »

À propos de ses très longues tournées

« Je pense que j’aurais pu me contenter de moins de shows, mais en même temps, quand il y a une demande, tu ne peux pas dire non. Quand j’ai voulu avoir des congés, même si j’avertissais cinq mois d’avance de me donner un mois pour récupérer, mon ancien agent me disait : “Ouain, mais les billets sont déjà vendus.” Parfois, ce n’était peut-être pas vrai. Mais il ne voulait pas que j’arrête. Faque je n’arrêtais pas. Et moi, si tu me dis : “telle date, il y a 20 billets de vendus”, je vais être là. »