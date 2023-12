Dans Juste entre toi et moi, le journaliste Dominic Tardif sort des sentiers balisés de l’entrevue traditionnelle, le temps d’une plongée en profondeur dans le parcours et l’œuvre de ses invités. Réflexions, anecdotes, confidences : ces riches entretiens sont autant d’occasions d’entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leur pensée. Cette semaine : Janette Bertrand

Épisode 4 : Janette Bertrand PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Janette Bertrand en compagnie de l’animateur du balado Dominic Tardif À 98 ans, Janette Bertrand continue sa lutte de toujours contre le patriarcat. La chaleureuse rebelle reçoit Dominic dans son salon le temps de parler (pour parler) de son empathie envers les marginaux, du pouvoir des mots, de la mort et de son désir de vivre intensément, jusqu’à la fin. 0:00 0:00 Couper le son