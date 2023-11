Dans Juste entre toi et moi, le journaliste Dominic Tardif sort des sentiers balisés de l’entrevue traditionnelle, le temps d’une plongée en profondeur dans le parcours et l’œuvre de ses invités. Réflexions, anecdotes, confidences : ces riches entretiens sont autant d’occasions d’entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leur pensée.

La Presse

Épisode 2 : Caroline Dawson Caroline Dawson nous accueille chez elle, le temps d'un entretien traversé par sa foi envers le monde. L'autrice du roman Là où je me terre parle de son amour pour les bibliothèques publiques, du rôle de Leonard Cohen dans sa relation avec son mari et de son expérience de la maladie. PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L'autrice Caroline Dawson