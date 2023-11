Dans Juste entre toi et moi, le journaliste Dominic Tardif sort des sentiers balisés de l’entrevue traditionnelle, le temps d’une plongée en profondeur dans le parcours et l’œuvre de ses invités. Réflexions, anecdotes, confidences : ces riches entretiens sont autant d’occasions d’entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leur pensée. Cette semaine : Jay Du Temple

L’humoriste Jay Du Temple discute de la quête de vérité qui anime son travail sur scène, en plus de parler de son rapport aux spectateurs mal élevés, de l’impact des sites à potins sur la parole des personnalités publiques ainsi que de son admiration pour Christiane Charette et Yvon Deschamps.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de son affection pour Christiane Charette

« J’apprends à colorier en dehors des lignes en regardant Christiane aller. Elle est tellement incarnée. Et ce n’est pas un show. Elle ne le fait pas pour que les gens disent qu’elle colore en dehors des lignes, c’est ce qu’elle est. Elle est fondamentalement curieuse, maladroite, charmante, drôle et intelligente, évidemment. […] Il y a quelque chose de libre chez Christiane. »

À propos de son talent comme humoriste de stand-up

« Je pense que j’ai somme toute un certain talent, mais j’ai besoin de me coucher tôt, d’être en forme, de bien manger. Je me souviens d’un gars au secondaire qui fumait des clopes et quand arrivait le temps du test du bip-bip [le test de Léger, un test de course à pied], il torchait tout le monde. Comme humoriste, je ne serai jamais ce gars-là. »

À propos de son rapport à OD

« Je me rappelle d’avoir entendu Daniel Radcliffe dire : “Moi, je vais être Harry Potter toute ma vie, et je ne vais jamais être tanné qu’on m’en parle.” Mon Dieu que pour moi c’est à une microéchelle par rapport à lui, mais j’avais retenu ça. Je ne veux pas devenir la personne qui ne veut pas qu’on me parle d’OD. J’essaie plus de me rappeler que j’ai animé un classique québ. »