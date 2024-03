« Raconter, pour mon père, c’est un truc naturel », explique le fils aîné de Marcel Sabourin, Jérôme. « Il peut parler pendant des heures, il est inarrêtable. Et il a un côté hypnotique, parce que chez mon père, tout est fou, mais tout se tient en même temps. »

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de sa prise de conscience linguistique lors de sa première visite à Paris

« Je me suis bien rendu compte que je ne parlais pas le beau parler français et que pour parler le beau parler français, comme acteur, il me faudrait contrecarrer 236 circuits à l’intérieur de moi et de mon cerveau. Alors si tu contrecarres 236 circuits, la parole ne s’épanouit pas à l’aise et heureuse d’aller là où elle va telle qu’elle est. »

À propos de sa chanson préférée parmi celles qu’il a écrites pour Charlebois

« Chu d’dans [la deuxième partie de la fresque Fu Man Chu], c’est assez l’fun. Parce que oui, on est d’dans. Tout le monde est d’ans. L’univers est d’dans. Il n’y a pas moyen de ne pas être dedans. Ç’a été écrit sur un bord de table, parce que Robert ne voulait plus écrire de chansons. »

À propos de ses parents

« C’est sûr et certain que ce qu’ils m’ont légué, c’est d’être attentif aux autres et heureusement, parce qu’un acteur, c’est attentif à lui-même, c’est plein de lui-même. Heureusement que mon père était pharmacien : ça m’a éveillé à la souffrance des gens. Même si je suis acteur et très égocentrique, je suis touché facilement. »