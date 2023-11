Le balado Juste entre toi et moi comprend six épisodes

Dans Juste entre toi et moi, le journaliste Dominic Tardif sort des sentiers balisés de l’entrevue promo traditionnelle, le temps d’une plongée en profondeur dans le parcours et l’œuvre de ses invités. Réflexions, anecdotes, confidences : ces riches entretiens sont autant d’occasions d’entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leur pensée.

La Presse

Épisode 6 : Yvon Deschamps Dans ce rare entretien ponctué par son rire inimitable, Yvon Deschamps parle de la liberté de parole des humoristes, de l'avenir de la langue française et de son enfance dans Saint-Henri. Il répond aussi à ceux qui se demandent si ses monologues pourraient être présentés à l'identique en 2023. PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, LA PRESSE Yvon Deschamps

Épisode 5 : Guy A. Lepage À 43 ans, Guy A. Lepage songeait à tirer un trait sur sa carrière. Deux décennies plus tard, l'animateur se livre, sans mâcher ses mots, au sujet des politiciens qui participent à Tout le monde en parle, du retour d'Un gars, une fille et des raisons pour lesquelles il dit être un parvenu. PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Guy A. Lepage

Épisode 4 : Lisa LeBlanc Lisa Leblanc veut juste avoir du fun. Mais afin de protéger son plaisir de jouer de la musique, elle aura dû apprendre à prendre soin d'elle. L'icône acadienne parle avec abandon de santé mentale, mais aussi de l'influence du concierge de son école secondaire et de la proverbiale question de l'accent. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Lisa LeBlanc

Épisode 3 : France Beaudoin France Beaudoin, rebelle ? Bien qu'il ne s'agisse pas de l'impression qu'elle donne, l'animatrice et productrice assure l'être davantage que vous le pensez. En plus de parler des coulisses d'En direct de l'univers, elle explique pourquoi elle n'en peut plus que la gentillesse soit assimilée à une forme de mollesse. PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE France Beaudoin et notre journaliste Dominic Tardif.

Épisode 2 : Richard Séguin Richard Séguin accueille Dominic dans l'église de Saint-Venant-de-Paquette, le temps d'un entretien autour de son enfance, son rapport au territoire et sa relation avec le peuple innu. Aussi au menu : sa rencontre avec Springsteen et une anecdote impliquant Florent Vollant et Richard Desjardins dans un spectacle de Neil Young. PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Richard Séguin