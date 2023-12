(Portland) Quelque 500 000 clients étaient toujours privés d’électricité dans le nord-est des États-Unis mardi en début d’après-midi, après le passage d’une tempête dont les vents de près de 100 kilomètres/heure ont déraciné des arbres et fait au moins quatre morts.

Patrick Whittle et Lisa Rathke Associated Press

La vaste majorité des pannes étaient rapportées dans le Maine et le Massachusetts, selon le site Poweroutage.us.

« Nous prévoyons un effort de restauration de plusieurs jours impliquant des centaines d’équipes chargées des lignes et des arbres », a prévenu lundi soir Central Maine Power, la plus grande compagnie d’électricité de l’État.

De nombreuses localités ont été saturées, certaines ayant reçu presque huit centimètres de pluie pendant la tempête. Certaines villes du Vermont, qui avaient subi d’importantes inondations à la suite d’une tempête en juillet, ont vu leurs dégâts s’aggraver. Certains districts scolaires sont restés fermés dans la région mardi.

Une quinzaine de centimètres de pluie sont tombés dans certaines parties du New Jersey et du nord-est de la Pennsylvanie, et des parties de plusieurs autres États ont reçu plus de dix centimètres d’eau, selon le Service national de météorologie des États-Unis. Des rues ont été inondées dans certaines communautés. Les rafales de vent ont atteint près de 115 kilomètres/heure le long du littoral du sud de la Nouvelle-Angleterre.

La gouverneure du Maine, Janet Mills, a fermé les bureaux de l’État mardi pour permettre le rétablissement de l’électricité et les efforts de nettoyage de la tempête, qui a abattu de nombreux arbres et fermé des routes.

Le Maine comptait plus de 385 000 clients privés d’électricité au début de la journée de mardi, soit la moitié de sa clientèle, selon Poweroutage.us.

Certaines rivières de la région sont montées en crête. La rivière Androscoggin à Rumford, dans le Maine, a atteint un niveau maximum de 6,7 mètres au cours d’une période de 24 heures qui s’est terminée tôt mardi, selon le Service national de météorologie. Le niveau de crue est de 4,6 mètres. La rivière devrait redescendre en dessous du niveau d’inondation mardi après-midi.

La rivière Kennebec à Augusta était à 6 mètres et continuait à monter. Elle devrait atteindre une crête de 7,6 mètres jeudi soir, selon le service météorologique. Le niveau d’inondation est de 6,4 mètres.

La police de la ville de Fairfield, le long de la rivière, a lancé un ordre d’évacuation volontaire pour certaines zones. Dans la ville de Mexico, le long de la rivière Swift, la police a recherché deux personnes dont la voiture n’avait pas réussi à franchir un pont. Deux autres personnes à l’intérieur ont été secourues et traitées pour hypothermie.

Dans le New Jersey, une maison entourée d’eaux de crue a pris feu mardi à Lincoln Park et a été engloutie par les flammes. Les pompiers n’ont pas pu l’atteindre. La police a déclaré qu’elle était inoccupée.

Dix-sept personnes ont été sauvées des eaux à Conway, dans le New Hampshire, dont quatre par hélicoptère.

Cinq mois après l’inondation de la capitale du Vermont, Montpelier, l’eau est entrée dans les sous-sols de certains commerces du centre-ville alors que la ville surveillait le niveau de la rivière Winooski, selon les autorités.

PHOTO LISA RATHKE, ASSOCIATED PRESS Cinq mois après l’inondation de la capitale du Vermont, Montpelier, l’eau est entrée dans les sous-sols de certains commerces du centre-ville.

Trois personnes ont été sauvées d’une maison à Jamaica et une autre à Waterbury lorsque le véhicule de cette personne a été emporté par les eaux de crue, a déclaré Jennifer Morrison, commissaire à la sécurité publique du Vermont, lors d’une conférence de presse avec la gouverneure. Plusieurs abris ont été mis en place.

Un certain nombre de routes ont également été fermées dans l’État en raison des inondations, notamment à Londonderry et Ludlow, les communautés du sud du Vermont qui ont été durement touchées par les inondations en juillet.

« Bien qu’il y ait des dégâts aux infrastructures, aux maisons et aux entreprises, nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient de la même ampleur qu’en juillet, a rassuré le gouverneur Phil Scott. Cela dit, certains des endroits qui ont été touchés en juillet subissent à nouveau des inondations. Pour eux, c’est le mois de juillet et c’est un véritable coup de massue. »

Au début de la tempête, les services météorologiques ont émis des alertes aux inondations et aux crues soudaines pour la ville de New York et ses environs, certaines parties de la Pennsylvanie, le nord de l’État de New York, l’ouest du Connecticut, l’ouest du Massachusetts et certaines parties du Vermont, du New Hampshire et du Maine.

Un homme de 89 ans, originaire de Hingham dans le Massachusetts, a été tué tôt lundi lorsque des vents violents ont provoqué la chute d’un arbre sur une caravane, ont indiqué les autorités. À Windham, dans le Maine, la police a indiqué qu’une partie d’un arbre est tombée et a tué un homme qui enlevait des débris de son toit.

À Catskill, dans l’État de New York, un conducteur a été tué après que son véhicule ait contourné une barricade sur une route inondée et a été emporté dans le ruisseau Catskill, a rapporté le Times Union. Un homme a été déclaré mort dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, après avoir été retrouvé dans un véhicule submergé lundi matin.

Dimanche, en Caroline du Sud, une personne est décédée lorsque son véhicule a été inondé sur une route dans une communauté de Mount Pleasant.