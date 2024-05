Le fiasco politico-littéraire des mémoires de Kristi Noem

En lançant ce mardi No Going Back, ses deuxièmes mémoires depuis 2022, Kristi Noem, gouverneure républicaine du Dakota du Sud et colistière potentielle de Donald Trump, emprunte un sentier bien battu. En politicienne ambitieuse, elle veut profiter de la sortie du bouquin pour rehausser son profil à l’échelle nationale. Or, à en juger par ses premières entrevues, qui suivent un tapage assassin sur un passage sanglant du livre, elle est très mal barrée. Bilan préliminaire d’un fiasco politico-littéraire.